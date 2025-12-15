La Vall d'Albaida registra tres terremotos en menos de seis horas
Los movimientos sísmicos, de entre 1,9 y 2,3 grados en la escala Richer, se han detectado en Fontanars y Benigànim entre las 20.57 horas del domingo y las 2.46 horas de este lunes
Rafa Jover
La comarca de la Vall d´Albaida ha registrado en la tarde de ayer y en la pasada madrugada tres movimientos sísmicos que han afectado a los términos municipales de Fontanars dels Alforins y Benigànim, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El primero de estos seísmos se registró a las 20:57 de ayer domingo al sureste del término municipal de Fontanars, con una magnitud de 2,3 grados en la escala Richter y a 6 kilometros de profundidad, en una zona montañosa próxima con el límite de la provincia de Alicante.
El segundo movimiento sísmico se ha registrado en la pasada madrugada, a las 2:07 horas, al este del término de municipal Benigànim, con una magnitud de 1,9 grados, localizándose el epicentro en las proximidades de la carretera CV-612 y a 9 kilometros de profundidad.
El tercero se ha detectado en Fontanars dels Alforins, en la misma zona que el anterior, a las 2:46 horas de esta madrugada, con una magnitud de 2,0 grados y con epicentro a 1 kilometros de profundidad.
16 terremotos en 2025
Con estos tres seísmos, la comarca de la Vall d'Albaida ya contabiliza 16 movimientos sísmicos en 2025. Los anteriores se registraron en Benicolet (14 enero), Ràfol de Salem (7 abril), Pobla del Duc (7 y 8 abril, 13 mayo, 15 mayo y 21 septiembre), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio), Ontinyent (19 julio) y Fontanars dels Alforins (2 seísmos el 11 de octubre).
Por lo que respecta a la provincia de Valencia, los seísmos registrados superiores a 1,5 grados de magnitud alcanzan la cifra de 99 en este año 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas