La Vall d'Albaida registra tres terremotos en menos de seis horas

La comarca de la Vall d´Albaida ha registrado en la tarde de ayer y en la pasada madrugada tres movimientos sísmicos que han afectado a los términos municipales de Fontanars dels Alforins y Benigànim, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El primero de estos seísmos se registró a las 20:57 de ayer domingo al sureste del término municipal de Fontanars, con una magnitud de 2,3 grados en la escala Richter y a 6 kilometros de profundidad, en una zona montañosa próxima con el límite de la provincia de Alicante.

El segundo movimiento sísmico se ha registrado en la pasada madrugada, a las 2:07 horas, al este del término de municipal Benigànim, con una magnitud de 1,9 grados, localizándose el epicentro en las proximidades de la carretera CV-612 y a 9 kilometros de profundidad.

El tercero se ha detectado en Fontanars dels Alforins, en la misma zona que el anterior, a las 2:46 horas de esta madrugada, con una magnitud de 2,0 grados y con epicentro a 1 kilometros de profundidad.

16 terremotos en 2025

Con estos tres seísmos, la comarca de la Vall d'Albaida ya contabiliza 16 movimientos sísmicos en 2025. Los anteriores se registraron en Benicolet (14 enero), Ràfol de Salem (7 abril), Pobla del Duc (7 y 8 abril, 13 mayo, 15 mayo y 21 septiembre), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio), Ontinyent (19 julio) y Fontanars dels Alforins (2 seísmos el 11 de octubre).

Por lo que respecta a la provincia de Valencia, los seísmos registrados superiores a 1,5 grados de magnitud alcanzan la cifra de 99 en este año 2025.