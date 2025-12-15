Xàtiva reorganizará el tráfico en el entorno de la Fuente de los 25 chorros

El Ayuntamiento de Xàtiva llevará a cabo una reorganización del entorno de la Font dels 25 Dolls, una actuación cuyo objetivo principal es mejorar la seguridad vial, la accesibilidad universal y la calidad del espacio público en un entorno patrimonial protegido. El contrato menor cuenta con un valor estimado de proyecto de 33.081,69 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de un mes, a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra. A la licitación se han presentado tres empresas y la adjudicación de los trabajos se realizará próximamente.

Dibujo de la actuación prevista en el entorno de la Font dels 25 Dolls de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La propuesta contempla la reorganización del tráfico y la conversión en zona peatonal de la calle lateral del entorno de la fuente de los 25 chorros así como la ampliación de la acera adyacente al espacio inmediato de la fuente. El objetivo es eliminar el riesgo de accidente provocado por los vehículos que descienden desde Bixquert y, al mismo tiempo, conectar el entorno de la fuente con el Jardí del Bes.

Para la reorganización del tráfico se instalarán elementos reversibles como 8 jardineras con plantaciones aromáticas de pequeño formato, 11 bolardos flexibles, 8 aparcabicis de acero inoxidable y 2 bancos de polímero reciclado de altas prestaciones. Estos elementos permitirán separar de manera efectiva los vehículos motorizados de los peatones, controlar y reducir la velocidad del tráfico e incrementar la seguridad, especialmente de los colectivos más vulnerables.

En cuanto a las obras propiamente dichas, no se prevén demoliciones ni la construcción de nuevas estructuras o instalaciones. Los trabajos incluyen excavaciones menores para la ejecución de una ampliación de acera de unos 70 metros cuadrados alrededor de la fuente de los 25 chorros, con una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor sobre capa de grava y un acabado de cantos rodados con hiladas regulares de ladrillo cerámico macizo, como continuación de la solución existente en el entorno. Además, se llevará a cabo el rebaje de aceras en tres puntos para mejorar la accesibilidad al entorno.

El objetivo final de la intervención es garantizar un acceso plenamente peatonal a la Font dels 25 Dolls y crear un espacio de convivencia seguro e inclusivo, donde las personas puedan caminar con tranquilidad, sentarse y descansar, donde los niños y niñas puedan jugar de forma segura y donde las personas usuarias de sillas de ruedas puedan desplazarse con comodidad y sin riesgos.

La concejala de Movilidad, Susanna Gomar, ha señalado que «esta mejora nos permite avanzar hacia un modelo de espacio público más seguro y centrado en las personas. Apostamos por soluciones de urbanismo táctico, que amplían el entorno sin un gran impacto y, al mismo tiempo, reducen la velocidad de los vehículos y facilitan un acceso cómodo y seguro para todo el mundo». Además, ha añadido que «transformaremos el espacio de la fuente en un lugar más amable, más amplio y más verde».