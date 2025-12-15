Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàtiva Unida recoge 500 firmas para reclamar la mejora de la sanidad pública

La formación de izquierdas organiza el próximo jueves una conferencia sobre la ILP impulsada por esta causa

Representantes de Xàtiva Unida en un acto, en una imagen de archivo.

Representantes de Xàtiva Unida en un acto, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Xàtiva Unida se moviliza por la sanidad pública. La formación de izquierdas setabense ha recogido 500 firmas para reclamar mejoras sanitarias y organiza una conferencia sobre la misma causa. La charla sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la sanidad universal tendrá lugar este próximo jueves, 18 de diciembre, a las 19 horas en la sede del partido.

El colectivo de Xàtiva Unida culmina todo un trimestre dedicado a poner la sanidad pública en el centro del debate político. De hecho, se ha lanzado una "potente campaña" en defensa de la sanidad pública y una recogida de firmas enmarcadas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha organizado Esquerra Unida del País Valencià en todo el territorio.

Desde el colectivo de izquierdas además de haber realizado una recogida de unas 500 firmas para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular por la Sanidad Pública. También ha organizado una conferencia sobre esta iniciativa en favor de la Sanidad Universal que contará con la presencia de Asensi Garcia del área de salud de EUPV. La conferencia tendrá como eje fundamental la "importancia de esta movilización social en favor de unas políticas sanitarias valientes respecto a la actual gestión del Consell". Analizando la situación actual y las repercusiones que se están produciendo entre la población de la ciudad y del territorio valenciano.

La actividad es totalmente abierta y se dará lugar a un turno de intervenciones por parte del público asistente.

