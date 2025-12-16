El activismo de la Costera llora la muerte de Juan Miguel Sancho, incansable defensor del territorio

Fue un incansable activista por los derechos sociales, laborales y medioambientales. Impulsó y fundó la agrupación de bomberos forestales voluntarios de Moixent y estuvo al frente de las diversas luchas ecologistas que han atravesado esta comarca.

La muerte de Juan Miguel Sancho deja un profundo vacío, pero también una huella muy grande en el movimiento de lucha contra las agresiones al territorio de la Costera. El difunto era socio del grupo comarcal de Acció-Ecologista Agró y también colaboró con la asociación Xúquer Viu en alguna de las reivindicaciones compartidas.

Sancho fue una de esas voces que se situó en primera línea contra todo aquello que consideraba una injusticia que podía perjudicar a su comarca. Su implicación fue muy visible en las movilizaciones contra el trasvasase Júcar-Vinalopó, el macrovertedero que se proyectó en su día en Moixent y, más recientemente, la línea de alta tensión entre Almansa y Montesa (finalmente descartada por la quiebra de la empresa promotora) o las macroplantas solares promovidas por el Gobierno en Moixent y Llanera, para abaratar los costes energéticos del trasvase. Fue muy activo en la recogida de firmas contra este proyecto, y en este diario denunció su afección sobre la agricultura de la zona: "Se trata de desvestir un santo para vestir otro", indicó.

"Nos queda su ejemplo"

Juan Miguel Sancho deja mujer, dos hijas y dos nietos. "Echaremos de menos su tarea y su conocimiento. Nos queda su ejemplo. Hasta siempre amigo", han lamentado su marcha desde Acció Ecologista Agró.

Desde el colectivo Xúquer Viu también han querido transmitir su pésame hacia su familia, amigos y amigas. "Juanmi era de las personas imprescindibles en la lucha por un mundo mejor. Hemos colaborado en muchas luchas comunes de aquí y de allá. Plantas fotovoltaicas, presas y agresiones en el territorio. Siempre en primera línea", indican en un mensaje difundido por las redes sociales.