Ángela Fita termina la temporada tras retirarse del torneo de Antalya (Turquía) por lesión

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda ha dado por terminada la presente temporada tras retirarse por lesión del torneo de Antalya (Turquía), que se disputaba a finales de noviembre. La setabense tuvo un inicio de año fulgurante, precisamente en Turquía, en febrero, ganando el torneo y reeditando el título de campeona.

Fita termina finalmente en el puesto 263 del ranking mundial de la WTA, 20 posiciones más que en 2024, cuando entró en el top 250. Sin embargo, este año ha logrado situarse en el puesto 214 del ranking, a muy pocos puntos de estar en el 200 como era el objetivo. En la modalidad de dobles, la setabense ha terminado en el puesto 177 del ranking mundial, logrando muy buenos resultados y situándose en algunos momentos en el puesto 150 del mundo.

La pupila de Pancho Alvariño termina la temporada en el mismo lugar donde empezó, en Antalya (Turquía), donde tuvo que abandonar por lesión cuando dominaba el encuentro de primera ronda ante la tenista georgiana Sofia Shapatava.

Una campaña larga de diez meses donde la regularidad prima, sobre todo sin apenas descanso. Los objetivos para Ángela Fita siguen siendo meterse entre las 200 del mundo para este 2026.