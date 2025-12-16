Benicolet regularizará 14 viviendas diseminadas en suelo no urbanizable del Camí Planisset

Benicolet legalizará 14 viviendas diseminadas situadas en la zona del Camí El Planisset. La Comisión de Evaluación Ambiental ha emitido el informe ambiental y territorial estratégico favorable del plan especial de minimización de impactos territoriales impulsado por el ayuntamiento para regularizar este grupo de casetas construidas en suelo no urbanizable. El organismo de evaluación ambiental considera que el plan para dar cobertura legal a estas construcciones “no tiene efectos significativos en el medio ambiente”. El ayuntamiento tramita también la regularización de otras 24 viviendas diseminadas construidas también en suelo no urbanizable en la zona del Camí Racó del Pi.

Ámbito del plan especial para regularizar las viviendas en suelo no urbanizable del Camí El Planisset de Benicolet. / Levante-EMV

Las 14 viviendas que se regularizarán se construyeron en unas parcelas rurales antes de agosto de 2014, según señala la documentación publicada este lunes por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que apunta que las viviendas unifamiliares se implantaron al margen de los procedimientos formalizados de urbanización y edificación en suelo no urbanizable común y, algunas de ellas, en ámbito de terreno forestal estratégico. Los chalés cuentan, la mayoría, con suministro eléctrico desde un centro de transformación próximo al ámbito; agua no potable gestionada por la SAT 1142 Pou de les Planes, cercano al ámbito; y accesos principales asfaltados u hormigonados, y secundarios compuestos de zahorras compactadas. Las viviendas no disponen de sistema de saneamiento de aguas residuales.

El plan especial impulsado por el Ayuntamiento de Benicolet para legalizar las viviendas -que abarca un ámbito de 62,66 hectáreas de superficie, de las que el ámbito estricto de actuación es de 4,315 hectáreas-, tendrá que llevar a cabo una serie de actuaciones para minimizar el impacto de las construcciones. El organismo autonómico emite el informe favorable aunque señala una serie de obras para disminuir los efectos “indeseados”. Reconoce que las viviendas “tienen una evidente incidencia sobre el entorno”, ya que pueden producir un deterioro del paisaje, producir el vertido de aguas residuales sin control ni tratamiento con afección a los acuíferos subterráneos, la eliminación de especies vegetales de mayor o menor valor o el fraccionamiento de hábitats. Por ello, reclama la implantación de un sistema de depuración de vertidos de todo tipo, que se puede agrupar por viviendas. Además, pide la habilitación de espacios destinados a la recogida regular de residuos sólidos; la disposición de un sistema de suministro de agua potable y de energía eléctrica, así como un sistema viario que permita un acceso rodado seguro a las edificaciones y adecuada conexión del núcleo de viviendas con la red viaria. Actualmente, el acceso a la zona de estas viviendas atraviesa la rambla del río de Pinet, lo que provoca que cuando crece el río, la zona de las viviendas queda aislada del casco urbano sin conexión alternativa posible, ya que los caminos que atraviesan el ámbito solo pueden conectar con otras zonas no inundables vadeando el río de Pinet.

En este sentido, se detalla actuaciones de mejora de acceso y caminos, con acondicionamiento de los accesos rodados reduciendo la impermeabilidad de los mismos; el acondicionamiento de saneamiento y abastecimiento de agua potable, con la creación de una red de saneamiento para reducir la contaminación por aguas residuales y regular el uso de recursos como el suministro de agua. El plan señala que se creará una nueva red que conecte el depósito de la población con el ámbito donde se emplazan estas viviendas. En cuánto al suministro eléctrico, se propone su transformación en una instalación subterránea que permitirá la mejora estética del ámbito, mientras que en el alumbrado público la iluminación será la mínima para garantizar la seguridad de las personas y proyectada hacia abajo. Las medidas de mitigación frente a riesgos de inundación en el acceso a la zona, que atraviesa la rambla del río Pinet, cuando el badén esté inundado se colocarán escalas de indicación de la profundidad máxima del agua, señala el documento. Para la prevención de incendios forestales, se contempla la instalación de un hidrante por cada 10.000 m2 construidos o en fracción, si la conexión a la red de abastecimiento de agua es posible, así como hidrantes perimetrales homologados, apunta el mismo documento. El informe ambiental señala que parte del perímetro del ámbito, en la parte norte y suroeste, se encuentra rodeado por suelo forestal, por lo que deberán aplicarse las condiciones de seguridad necesarias en la interfaz urbano-forestal.