Canals organiza una formación sobre prevención de adicciones y ciberbullying para escolares

La charla "Buscándome en las redes" se ha impartido a alumnado de 2º de ESO y FP Básica del IES Francesc Gil

Charla sobre las adicciones organizada en Canals.

Charla sobre las adicciones organizada en Canals. / Ajuntament Canals

Redacción Levante-EMV

Canals

El alumnado de 2.º de ESO y de Formación Profesional Básica del IES Francesc Gil de Canals recibió la semana pasada una formación sobre prevención de adicciones y ciberbullying en la red. Las charlas "Buscándome en las redes", organizadas por los Servicios Sociales de Canals y subvencionadas por la Diputació de València, han trabajado con la juventud para la promoción de un buen uso de las redes sociales.

El objetivo es facilitar la identificación de conductas adictivas y las herramientas de las cuales disponen para superarlas. También que tomen conciencia de actitudes de abuso hacia compañeros y compañeras y las graves consecuencias que tienen tanto para quién las sufre como para quién las ejerce.

En la charla se trabajaron los riesgos de las adicciones y del ciberbullying entre la población juvenil y las medidas y acciones para evitarlas. También se expusieron las herramientas para hacer un uso adecuado de las redes sociales. Los asistentes pudieron plantear preguntas y dudas y debatir entre ellos y con el técnico encargado de ofrecer la charla.

