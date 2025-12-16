El Consell concede una ayuda de 14.000 euros a Ontinyent para digitalizar su archivo
El regidor de Cultura agradece la respuesta favorable a la propuesta municipal, y destaca el incremento del 100% de la partida presupuestaria, hasta los 30.000 euros en 2026
El Ayuntamiento de Ontinyent ha visto aprobada una subvención de 14.327,11 euros de la Generalitat Valenciana destinada a la digitalización de la documentación histórica del Archivo Municipal.
La subvención se ha hecho oficial este martes con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolución de la Dirección General de Cultura de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades.
El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destaca que esta aportación autonómica refuerza la apuesta municipal en materia de conservación, protección y modernización del patrimonio documental. El edil recuerda que el Gobierno de Ontinyent ha decidido duplicar la partida destinada a la digitalización del archivo en el presupuesto de 2026, que pasará de los 15.000 euros consignados en 2025 hasta los 30.000 euros.
Borrell ha subrayado que “el gobierno municipal es plenamente consciente de la importancia de la digitalización del archivo municipal, tanto para facilitar el acceso a la documentación como para evitar el deterioro de unos fondos que forman parte de la memoria colectiva de Ontinyent”. En este sentido, ha explicado que “cada año destinamos una parte del presupuesto municipal a esta tarea, y no solo la mantendremos sino que lo incrementaremos de manera significativa en 2026”.
Avances en los últimos años
Según ha detallado el regidor, durante los últimos años ya se ha avanzado de manera notable en este proceso, con la digitalización de fondos relevantes como por ejemplo la documentación vinculada a la memoria democrática y los protocolos notariales. “Ontinyent cuenta con un patrimonio histórico y documental muy importante, pero también muy voluminoso, hecho que complica y encarece el proceso de digitalización”, ha indicado Borrell.
En este sentido, ha explicado que “cada volumen tiene un coste aproximado de 2.000 euros, y el archivo dispone de unas 50 estanterías; hasta ahora se han podido digitalizar tres, pero nuestra intención es continuar avanzando de manera progresiva con cuyo objeto”, remarcaba.
