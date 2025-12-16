El Consell da luz verde a la modernización de 131 hectáreas de regadíos en la Vall d'Albaida

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de fusión de tres entidades de riego de la Vall d'Albaida cuyos dominios se extienden a cinco términos municipales de la comarca (Albaida, Bufali, l'Olleria, Montaverner y El Palomar).

La actuación, valorada en unos 2 millones de euros, permitirá la modernización de 141 hectáreas de terrenos agrícolas que actualmente se nutren del riego a manta mediante acequias que se encuentran en mal estado, con las consecuentes pérdidas de agua y la baja eficiencia que ello comporta. La intención es implantar un nuevo sistema de riego presurizado.

La fusión de las comunidades de regantes de la Foia del Pou, la Colata y el Pas de Albaida-l'Olleria y Montavener permitirá constituir una zona regable cohesionada para mejorar la distribución de los recursos hídricos, optimizar la eficiencia del riego y disminuir los costes operativos. En total, la nueva agrupación gestionará 445,548 hectáreas de regadíos tras incorporar 119 hectáreas en la zona oeste y 22 ha en la zona este.

Presentación de un parque solar instalado en 2020 para abastecer a los regantes de la Foia del Pou. / Levante-EMV

Las infraestructuras con las que cuenta actualmente la comunidad de la Foia del Pou (balsa de acumulación, cabezal de riego, bombeos, instalaciones fotovoltaicas, redes principales y secundarias de riego, hidrantes...) serán optimizadas mediante su utilización por las entidades que se incorporarán a la entente. Las obras contempladas en la intervención autorizada consisten, por un lado, en la ampliación de la instalación fotovoltaica existente en Montaverner con nuevos paneles capaces de generar 20 kwp adicionales, con el objetivo de suministrar energía adicional al cabezal de riego ubicado en el terreno adyacente. Esta acción reducirá el consumo energético y evitará la emisión de 4.000 kilos de CO2 anuales a la atmósfera. Por otra parte, se conectará la zona de riego ya modernizada de la Foia del Pou con la zonas este y oeste que van a modernizarse, ampliando las redes de riego existentes por medio de un tendido de unos 6.880 ml de tubería enterrada de PVC para el abastecimiento del nuevo ámbito incorporado al proyecto.

También se plantea la adecuación y el arreglo de la acequia de Colata, encargada de transportar el agua desde el azud de la misma hasta el rebombeo desde el cual la Foia del Pou impulsa el agua hasta la gran balsa de regulación con capacidad para almacenar 170.000 m3 de agua estrenada en 2018 tras una potente inversión, la cual será cubierta con la nueva intervención.

Controlar el uso de agua

El estudio de impacto ambiental emitido por la Generalitat recalca que prácticamente toda la superficie objeto de la modernización está incluida en una zona vulnerable a la contaminación de nitratos de aguas superficiales, asentada sobre la masa de agua de la Serra Grossa, considerada por la Confederación Hidrográfica del Júcar en mal estado cuantitativo y químico por contaminación de nitratos.

En el ámbito de actuación no se han detectado vegetación de interés ni hábitats protegidos. En el entorno discurren vías pecuarias como el Cordel de Alicante o la Colada del Ullal, que se verán afectadas por cruces y paralelismos del nuevo tendido. El órgano de cuenca tendrá autorizar el cruce del trazado de tuberías con el río Clariano, un impacto en todo caso considerado compatible. El estudio advierte de que las Comunidades de regantes deberá controlar que el uso del agua es acorde con las concesiones vigentes y no excesivo.

El promotor de las obras ha planteado una serie de medidas preventivas y correctoras para evitar impactos importantes en el medio. También se realizará un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras en la zona.