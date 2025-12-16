Derrota de los equipos del Xàtiva Voleibol en las ligas nacionales

Los equipos del Club Voleibol Xàtiva que militan en las ligas nacionales perdieron la pasada jornada ante los líderes de las respectivas competiciones. El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina jugaba en casa contra el líder e imbatido CV Rivas (Madrid) y finalmente cedieron por 1-3 (24-26/25-23/18-25/19-25) con dos primeros sets muy igualados. El conjunto masculino, Familycash Xàtiva, de superliga2 masculina, perdió en la cancha del líder y campeón de la primera vuelta, CV Pinto de Madrid por 3-0 (25-23/25-17/25-16).

En la superliga2 masculina, el equipo de Xàtiva afrontaba un partido muy complicado con la visita al líder de la categoría en el Pabellón Príncipes de Asturias de Pinto (Madrid), pero el Familycash Xàtiva viajaba con ilusión y esperanza de conseguir alguna renta, que solo pudo mantener en el primer set. Los de Daniel Mata sabían de la dificultad, pero lucharon lo indecible en la primera manga para que los locales no se encontrarán demasiado cómodos en pista (11-9). Sin embargo, los madrileños consiguieron una ventaja (20-15). Los de Xàtiva no se amilanaron y recortaron diferencias (21-18), pese a tener que solicitar tiempo muerto. Con el 23-21 forzaron el tiempo muerto madrileño, faltó poco con el 24-23 y el nuevo tiempo del Pinto, pero un ataque local fue repelido por el bloqueo setabense y la pelota cayó fuera de la pista (25-23). Los de Xàtiva salieron en tromba en el segundo set (0-5), obligando a los de Pinto a solicitar un temprano primer tiempo muerto. Los de Xàtiva lograron mantener ventaja 3-7, aunque una serie de errores forzados y el acierto local los llevaron al 8-8. Los setabenses perdieron su ventaja y los locales se crecieron (14-10) y supieron conservar la ventaja. Los de Xàtiva arriesgaron en saque, pero no consiguieron su propósito y la ventaja fue aumentando (20-13) hasta el 25-17 final. Los setabenses trataron de arriesgar nuevamente en el tercer y último set (5-5) y se mantuvieron con opciones. Con el 13-10 a favor los locales jugaron muy cómodos en pista, los de Xàtiva no lograron recortar las diferencias para tener alguna opción más y finalmente cedían por 25-17 ante un líder muy sólido. Por el CV Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Víctor Micó, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure y Alejandro Ferrando. La próxima jornada, los de Xàtiva viajarán a Mallorca el próximo sábado a las 16:00 horas para enfrentarse al segundo clasificado, Mayurga Voley Palma, en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

En Primera División nacional femenina, el Ahora Vóley Xàtiva también tenía una papeleta complicada, se enfrentaban al líder de la clasificación CV Rivas, líder e imbatido, el pasado sábado en el pabellón de Voleibol de Xàtiva, sabiendo que era un duelo muy difícil, pero salieron a por todas, sin complejos y durante los dos primeros sets a punto estuvieron de dar la sorpresa. En el primer set, las de Rafa Mora, Javi Martínez y Pablo Tatay lucharon lo indecible, sorprendiendo a las madrileñas, que, aunque llevaban una ventaja de 4-9, no estuvieron cómodas en pista. Las de Xàtiva pelearon y forzaron el tiempo muerto visitante con el 12-13, jugadas largas, puntos emocionantes, y las de Xàtiva que lograron colocarse por delante 20-18. El líder demostraba su calidad y en esos momentos complicados, lograban darle la vuelta al marcador 20-23 y forzaron dos tiempos muertos locales consecutivos. Las de Xàtiva se colocarían en un decisivo 24-24, pero las madrileñas tuvieron mayor suerte (24-26). Esta fue una de las claves del partido, quizás las locales merecieron algo más. Las setabenses siguieron luchando en la segunda manga, que estuvo muy igualada (11-11), pero las visitantes tampoco quedaron atrás. En un punto clave, las de Xàtiva se adelantaron por 22-21 forzando el tiempo del Rivas, y apretando en saque se colocaron en una inmejorable posición para ganar el set por 25-23 y empatar el encuentro. Las de Rivas volvieron a demostrar su calidad en el tercer set, con gran orden en su juego, buenas defensas y ataques inapelables. A las de Xàtiva les costaba algo más encontrar el suelo visitante (15-20). Las setabenses recortaron 18-20 con un gran saque, pero firmes como una roca, las madrileñas consiguieron llevarse el set por 18-25. De nuevo volvió la lucha en el cuarto set, con 13-14 las locales gozaron todavía de opciones, pero de nuevo el Rivas mostró su mejor juego, consiguieron una ventaja destacada (15-20). Esta vez el tiempo muerto del Xàtiva no sirvió de revulsivo, pero las locales lo siguieron intentando hasta el final, que vencieron las madrileñas por 19-25, llevándose los tres puntos en juego. Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel y Martina Valor.

Finalizada la primera fase, el Ahora vóley Xàtiva femenino estará con los mejores equipos clasificados (Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva), se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga, remarcan desde el club setabense.

Categorías base

Jornada marcada por las anulaciones de encuentros del domingo 14 de diciembre debido a la alerta naranja y roja de Aemet. Solo se jugaron partidos el sábado por la mañana y por la tarde. En la segunda división senior femenina, el Xàtiva ganaba por 0-3 en la cancha del CV Cullera 0 - 3 (6-25/4-25/11-25), en un encuentro dominado de principio a fin por las de Xavi Signes, que continúan de líderes de la clasificación. Derrota del Xàtiva juvenil femenino de la segunda división autonómica contra el CV Catarroja 1 - 3 (25-21/20-25/17-25/15-25), aunque empezaron ganado el primer set.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, victoria del Infantil masculino Dental Carralero Xàtiva de la primera división contra el CV Altamira de Valencia por 3 - 2 (25-17/20-25/20-25/26-24/15-6), en un encuentro emocionante hasta el final. Victoria del conjunto del Xàtiva cadete femenino zonal por 3-0 contra el CV Alzira, con parciales (25-5/25-8/25-9), en un partido dominado por las de Xàtiva desde el inicio del partido.