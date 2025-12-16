Detectan posibles casos de mixomatosis en liebres cazadas en la Font de la Figuera

La propagación del virus de la peste porcina africana (VPPA) ya ha afectado a más de 40 países del globo terráqueo. Aunque la enfermedad causada por un patógeno no afecta a los seres humanos, sí causa el sacrificio de millones de cerdos cada año y ha ocasionado que se extremen todas las medidas de vigilancia y bioseguridad en las fincas que crían estas especies en España tras confirmarse dos casos en territorio nacional.

Bajo este escenario, el hallazgo de cuatro posibles casos de liebres con mixomatosis en una parcela de sierra de la Font de la Figuera también obliga a extremar precauciones. El Ministerio de Agricultura confirmó en una circular lanzada en junio de 2022 por un brote de este virus en la liebre ibérica que «la mixomatosis es una enfermedad de los conejos (Oryctolagus cuniculus), que puede afectar a otros lagomorfos y en ningún caso causa problemas para la salud pública, al no ser una zoonosis, y, por tanto, sin posibilidad de transmisión al ser humano». Sin embargo, las elevadas cotas de mortalidad en los cotos obligan a vigilar su propagación.

En este caso, se han registrado cuatro liebres con síntomas que podrían apuntar al citado virus. Algo más raro de lo habitual, según se confirma en el documento del Ministerio emitido hace tres años:«La mixomatosis rara vez se había descrito en la liebre. Sólo existía constancia de la detección de material genético del virus por PCR en Gran Bretaña en 2014 en liebre europea (Lepus europaeus), pero hasta verano de 2018 nunca se había detectado en liebre ibérica (Lepus granatensis)».

Nicolás Pascual Micó, que accedió al cargo de presidente de la Sociedad de Cazadores de la Font de la Figuera el pasado mes de agosto, participó en la salida en la que fueron abatidos los ejemplares: «Todo ocurrió el pasado domingo, sobre las 10 de la mañana. Salimos a cazar antes, pero había niebla y eso nos ralentizó un poco. Fuimos dos cazadores, con perros. Primero encontramos una liebre con síntomas de la enfermedad en la sierra. Estaba bastante enferma». Luego, abatieron a otros ejemplares que presentaba una mejor condición. El tercer ejemplar cazado también será estudiado: «Mi compañero cazó dos y yo dos. Hay una que parece que no tiene nada, pero se tiene que revisar todo. Los animales están congelados. Son machos. Enseguida lo notas en los ojos, tienen como una hinchazón. Los párpados se les pegan y se vuelven ciegos de repente, no pueden comer ni beber en casos extremos y mueren. Sin embargo, a veces sí se recuperan». Consultado si se habían registrado ejemplares con la enfermedad en la Font de la Figuera anteriormente, Micó comentó que «Creo que no, que aquí no se habían registrado ejemplares de liebre con mixomatosis. Ahora vamos a ponernos en contacto con la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para que no confirmen el protocolo a seguir».

Mortalidades «anormales»

En 2018, Andalucía registró mortalidades «anormales» en liebres. Se hallaron ejemplares en un estado moribundo, con signos de ceguera, debilidad y desorientación. La enfermedad se diseminó en 25 provincias de las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Murcia.