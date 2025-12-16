La Diputació de València abrirá una nueva oficina comarcal en Ontinyent

«Estamos implicados en la promoción económica de nuestro territorio». Así lo transmitió Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València, en la clausura del Foro Más que Empresas de la Vall d’Albaida, organizado por Levante-EMV, quien puso en valor el trabajo que se realiza desde las áreas de Cooperación Municipal, Comarcalización y de Promoción Económica de la corporación provincial. «Nuestro ADN tiene una parte empresarial e industrial porque llevamos toda la vida trabajando para que nuestras empresas funcionen, creen riqueza y empleo», aseguró.

Una de las actuaciones más destacadas es la creación del Pla Obert d’Inversions, que en toda la provincia de Valencia ya suma 115 millones de euros ejecutados, 52 adjudicaciones y 784 actuaciones transformadoras para los pueblos y ciudades. «Hemos incrementado el presupuesto total a 350 millones, lo que supone un aumento de 60 millones más», compartió Enguix. Este incremento ha permitido destinar a la comarca de la Vall d’Albaida un total de 5,6 millones más respecto a la anterior legislatura.

Además, para garantizar que los municipios se benefician de este recursos, desde la Diputació se ha hecho un importante esfuerzo en la «simplificación administrativa». «Sabíamos que el Pla Obert tenía que ser más ágil para que al final de la legislatura los alcaldes y alcaldesas pudieran haber finalizado sus planes, porque todavía se está ejecutando el de 2022-23», dijo Enguix. En este sentido, se llevó a cabo una prórroga de «cuatro años» para facilitar a los ayuntamientos la posibilidad de decidir los proyectos que quería llevar a cabo. «También aprobamos las iniciativas por decreto, no hay que pasar por el pleno», afirmó la vicepresidenta.

Nueva oficina en Ontinyent

Asimismo, la Diputació de València llegará a la Vall d’Albaida con una nueva oficina comarcal en Ontinyent, que dará servicio a los 34 municipios de la comarca y sus casi 89.000 habitantes. «La descentralización es una cuestión de justicia territorial, especialmente para los municipios del interior. Las oficinas comarcales permiten acercar servicios esenciales de la Diputació en el territorio y adaptarlos a la realidad de los ayuntamientos más pequeños, que a menudo no disponen de medios propios suficientes», destaca Enguix.

Algunas de sus funciones principales de esta nueva oficina en Ontinyent serán las de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y económico y el fomento del desarrollo socioeconómico (cómo acceder a subvenciones, fondos europeos, innovación o iniciativas para luchar contra la despoblación).

Para ello, la oficina contará en un inicio con seis arquitectos y tres arquitectos técnicos, dos ingenieros industriales y un ingeniero técnico industrial; dos técnicos de la administración general A1 para asesoramiento jurídico; un técnico de gestión A2; y un AAG C1 para funciones de contabilidad; para el desarrollo económico habrá dos técnicos de gestión A2; y, por último, en el área de gestión administrativa de apoyo estarán tres AAG, dos de ellos centrados en la gestión administrativa de la función de asesoramiento jurídico y el tercero centrado en el apoyo general.

Desde la Diputació de València señalan que todas estas funciones se podrán ampliar en el futuro en ámbitos más sociales, transversales o de atención a la ciudadanía, en función de las necesidades de los municipios y la coordinación con otros servicios provinciales.

Con todo, Enguix concluyó el evento agradeciendo la celebración de foros como el de Más que Empresas para poder comunicar «todo el esfuerzo» que está realizando la corporación provincial por el desarrollo económico y social de la comarca de la Vall d’Albaida.