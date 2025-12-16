La EOI de Xàtiva lleva al alumnado Erasmus+ a Irlanda, Polonia e Italia

La Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Xàtiva continuó reforzando su dimensión europea con varias movilidades Erasmus+ realizadas durante la semana del 8 al 12 de diciembre, que llevaron a alumnado y profesorado del centro setabense a Dublín (Irlanda), Poznan (Polonia) y Bolonia (Italia).

Alumnos y profesores de la EOI de Xàtiva en una de las movilidades de Erasmus+. / EOI Xàtiva

En Dublín, se llevó a cabo una movilidad grupal con 14 alumnos, que combinó el aprendizaje del inglés con una inmersión cultural en la ciudad. El alumnado participó en una ruta guiada por los espacios más emblemáticos, conoció de cerca episodios clave de la historia irlandesa, como la Gran Hambre del siglo XIX, y se alojó con familias locales, hecho que favoreció una mejora notable de la competencia lingüística y el contacto con la cultura del país.

En Poznan, Polonia, se desarrolló una movilidad individual con un docente y un alumno del centro en la Universidad Adam Mickiewicz, donde asistieron a clases de grado y máster y compartieron experiencias educativas con el alumnado local. La estancia también permitió descubrir el patrimonio cultural de la ciudad y su gastronomía tradicional.

Finalmente, en Bolonia, Italia, se realizó una movilidad grupal con 8 alumnos en el departamento de lengua y literatura extranjera de la Universidad de Bolonia. El alumnado asistió a clases de italiano y de inglés para extranjeros, visitó espacios emblemáticos de la ciudad y completó la experiencia con una estancia en Florencia, donde participó en sesiones con estudiantes de estudios catalanes.

Alumnado y profesorado de la EOI de Xàtiva en una de las estancias europeas con Erasmus+. / EOI Xàtiva

Con estas movilidades, la EOI de Xàtiva reafirma su compromiso con una educación abierta a Europa, que apuesta por el aprendizaje de lenguas a través de la experiencia directa, el intercambio cultural y la convivencia internacional.