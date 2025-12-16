Un espectáculo de contenido pacifista abrirá el Festival de Circ i Teatre al Carrer de Ontinyent

La representación del espectáculo de circo contemporáneo y contenido pacifista “Eirenê”, de la compañía La Troupe Malabó, dará este sábado, 20 de diciembre, el pistoletazo de salida al XIV Festival Internacional de Circ i Teatre al Carrer de Ontinyent. La actuación tendrá lugar a las 18:00 horas en el parque Ausiàs March, donde también tendrán lugar el Mercado de Navidad y dos sesiones más del festival, que durante la próxima semana llevará espectáculos de calle a todos los barrios.

Espectáculo "Eirenê", en una representación. / Ajuntament Ontinyent

“Eirenê” es una producción de circo contemporáneo y teatro-circo familiar que combina clown, música en directo y una cuidada puesta en escena, con un marcado carácter poético. Además, incorpora acrobacias innovadoras, coreografías fluidas y técnicas de movimiento no convencionales, fruto de un trabajo de investigación en disciplinas como la multicuerda, el pole dance y los equilibrios. La propuesta incluye también referencias al mundo del arte tanto en el vestuario como en los elementos escenográficos, con inspiraciones que van desde el expresionismo y el barroco hasta el universo de Picasso, desde su etapa azul hasta el Gernika. Su título hace referencia a Eirene, diosa griega de la paz, y a través del humor, la ternura y la emoción, la obra invita a reflexionar sobre la condición humana en situaciones límite y sobre la importancia de la unión, la cooperación y la esperanza ante las adversidades.

Espectáculo "Eirenê", que llega a Ontinyent, en una representación. / Ajuntament Ontinyent

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, que coordina el festival, ha destacado que “la elección de 'Eirenê' como espectáculo inaugural no es casual, puesto que transmite un mensaje universal de paz y convivencia a través de un lenguaje artístico accesible para todas las edades”. Según Muñoz, “el festival apuesta un año más por propuestas de calidad, con compañías reconocidas y una mirada artística que invita tanto a disfrutar como reflexionar”.

La programación continuará el domingo, 21 de diciembre, con el espectáculo “Rojo”, de la compañía Mireia Miracle. Se trata de una propuesta de clown poético que combina improvisación, participación del público y danza-teatro, y que utiliza un lenguaje universal sin palabras. La obra, creada, dirigida e interpretada por la clown Mireia Miracle, plantea un viaje en que la protagonista, con la ayuda del público, tendrá que superar varios obstáculos que aparecen en su camino. “Rojo” se representará en el parque Ausiàs March en doble sesión, a las 12:00 y a las 18:00 horas.

La siguiente actuación del festival será lunes, 22 de diciembre, con la actuación de la compañía Jean Philippe Kikolas, que presentará el espectáculo “Sin remite” al Parque Pere IV, a las 18:00 horas. Esta propuesta de circo-teatro y humor gestual da vida a un personaje sin palabras, cargado de nostalgia, que juega con la escena, los objetos y el público. Mediante técnicas como el teatro gestual, la comedia slapstick y varios gags visuales, el espectáculo acerca al público un oficio cada vez más lejano, incorporando disciplinas como la escala libre, la manipulación de objetos, los malabares de rebote y situaciones sorprendentes que llegan incluso a introducir al protagonista dentro de un globo gigante.

Artistas de la compañía La Troupe Malabó en el espectáculo "Eirenê". / Ajuntament Ontinyent

Tanto el festival como el mercado de Navidad forman parte de la programación municipal navideña “Ontinyent Il·lusiona”, que incluye cerca de 50 actividades repartidas por toda la ciudad con el objetivo de convertir Ontinyent en un polo de atracción cultural durante estas fechas y, al mismo tiempo, reforzar el comercio y la hostelería local. El conjunto de la programación de “Ontinyent Il·lusiona” se puede consultar en la página web municipal www.ontinyent.es y en las redes sociales municipales.