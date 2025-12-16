Caixa Popular, clave para el impulso de la comarca

La responsable del sector textil y calzado de Caixa Popular, Soraya Calatrava, fue una de las ponentes del Foro Más que Empresas de la Vall d’Albaida, donde puso el foco en la importancia de una banca cercana y comprometida con el desarrollo económico y social del territorio. Durante su intervención, subrayó el papel que desempeña la entidad cooperativa en el acompañamiento continuo a pymes, comercios, empresas y particulares, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

Calatrava destacó que Caixa Popular basa su modelo en la proximidad y en el asesoramiento personalizado, una forma de trabajar que permite dar respuesta a las necesidades reales del tejido productivo de la comarca. «Nuestra manera de entender la banca pasa por estar cerca de las personas y de las empresas, conocer sus proyectos y acompañarlas en todo el proceso de financiación», señaló.

Retención de talento

Al analizar el momento económico y social que vive la comarca, la ponente incidió en dos grandes retos: reforzar la competitividad y avanzar hacia un modelo económico sostenible, con especial atención a la industria textil, uno de los pilares históricos de la Vall d’Albaida. En este sentido, remarcó la importancia de la formación, pero también de la retención del talento en las empresas familiares, que representan «más del 90 % del tejido productivo». «Es fundamental formar a las personas, pero también conseguir que ese talento se quede en nuestras empresas», afirmó.

Soraya Calatrava remarcó la importancia de la formación, pero también de la retención del talento en las empresas familiares, que representan «más del 90 % del tejido productivo».

Calatrava explicó de qué manera Caixa Popular acompaña a las empresas en estos desafíos. Entre las iniciativas destacadas, mencionó el convenio con la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat Valenciana (Ateval), que permite ofrecer «vías de financiación y condiciones preferentes para las empresas asociadas». A ello se suman las líneas ICO y la financiación especializada para pymes y autónomos, especialmente aquellos que encuentran más dificultades para acceder al crédito. «Como somos una entidad más pequeña y cercana, buscamos soluciones y financiación adaptada a cada caso», apuntó.

Soraya Calatrava, con el resto de integrantes de la mesa. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Otro de los ejes de la intervención fue el acompañamiento práctico y personalizado. Calatrava explicó que Caixa Popular ofrece asesoramiento especializado en gestión comercial, comercio exterior y banca tanto para empresas como para particulares. «Ofrecemos un acompañamiento directo y especializado, como un traje a medida», afirmó, destacando también el apoyo a la internacionalización y a la modernización tecnológica del sector textil.

Valores del cooperativismo

La responsable de Caixa Popular recordó que la entidad reinvierte de forma constante en el territorio. Solo en 2024, señaló, se llevaron a cabo «más de dos mil iniciativas sociales y económicas» en la Comunitat Valenciana. Además, citó las alianzas con startups, las líneas de financiación específicas para la renovación tecnológica de pymes y los convenios con entidades como la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) para fomentar los valores del cooperativismo y la economía social.

En el ámbito interno, Calatrava puso en valor la existencia de cuentas específicas para pymes, empresas, comercios y particulares, todas ellas con un asesor personal accesible. «Hoy en día, contar con una atención personalizada en banca es casi una rareza», subrayó. A ello se suma la financiación a medida y las consultorías gratuitas en seguros para los clientes.