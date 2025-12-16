Los pilotos Jorge Lorenzo y Maverick Viñales visitan el Circuit d'Albaida

El Circuit d'Albaida se ha vestido de gala para recibir al tres veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo y a su pupilo, Maverick Viñales, también campeón del mundo de moto 3, que visitaron días atrás el circuito de motociclismo de Albaida, para realizar un curso de pilotaje y entrenar en sus instalaciones.

El piloto Maverick Viñales entrenando en el circuito de Albaida bajo la mirada de Chicho Lorenzo. / Circuito Albaida

Ambos pilotos y el padre de Lorenzo, Chicho Lorenzo, realizaron un curso de pilotaje para jóvenes pilotos de la escuela, en una actividad del Campus Chicho Lorenzo. Además del curso, y lo más interesante para los asistentes, es que Viñales tuvo que entrenar unos ejercicios muy cortos para la nueva temporada en MotoGP, encandilando a los presentes con sus carreras sobre la moto. Los pilotos de motociclismo están preparando la pretemporada de MotoGP 2026 y Viñales ha recurrido a la familia Lorenzo para entrenarse de cara a la nueva campaña en la categoría reina de motociclismo. Bajo la mirada de Jorge y Chicho Lorenzo, Maverick Viñales se prepara para la nueva temporada en MotoGP.

Jorge y Chicho Lorenzo en las instalaciones del Circuito de Albaida. / Circuito Albaida

La visita de Lorenzo y Viñales a Albaida fue una atracción y los asistentes pudieron disfrutar de ver a estos pilotos en el circuito albaidense, una cita que no quiso perderse el alcalde de la localidad, Juan Carlos Roses. Viñales y Lorenzo no dudaron en hacerse fotografías con los niños y jóvenes que estaban en el circuito.

Maverick Viñales en el Circuit d'Albaida. / Circuito Albaida

En esta época invernal no es de extrañar que algún piloto del campeonato del mundo vuelva al circuito de Albaida en busca de preparación y tranquilidad. Desde el Motoclub Ciutat d’Albaida y el circuito de la localidad han destacado la presencia de Lorenzo y Viñales en sus instalaciones y han agradecido la visita. “No podemos más que agradecer a Jorge Lorenzo, Maverick Viñales y Chicho Lorenzo con todo su equipo y pilotos de la escuela, las atenciones recibidas por estos “cracks” del motociclismo mundial”, han expresado a través de sus perfiles en redes sociales.