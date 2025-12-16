Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

Los pilotos Jorge Lorenzo y Maverick Viñales visitan el Circuit d'Albaida

Realizan un curso de pilotaje para jóvenes del Campus Chicho Lorenzo y Viñales entrena en las instalaciones para preparar la pretemporada de 2026 de MotoGP

Jorge Lorenzo y Maverick Viñales en el Circuit d'Albaida con el alcalde y el representante del Moto Club.

Jorge Lorenzo y Maverick Viñales en el Circuit d'Albaida con el alcalde y el representante del Moto Club. / Circuito Albaida

Jesús Sansaloni

Albaida

El Circuit d'Albaida se ha vestido de gala para recibir al tres veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo y a su pupilo, Maverick Viñales, también campeón del mundo de moto 3, que visitaron días atrás el circuito de motociclismo de Albaida, para realizar un curso de pilotaje y entrenar en sus instalaciones.

El piloto Maverick Viñales entrenando en el circuito de Albaida bajo la mirada de Chicho Lorenzo.

El piloto Maverick Viñales entrenando en el circuito de Albaida bajo la mirada de Chicho Lorenzo. / Circuito Albaida

Ambos pilotos y el padre de Lorenzo, Chicho Lorenzo, realizaron un curso de pilotaje para jóvenes pilotos de la escuela, en una actividad del Campus Chicho Lorenzo. Además del curso, y lo más interesante para los asistentes, es que Viñales tuvo que entrenar unos ejercicios muy cortos para la nueva temporada en MotoGP, encandilando a los presentes con sus carreras sobre la moto. Los pilotos de motociclismo están preparando la pretemporada de MotoGP 2026 y Viñales ha recurrido a la familia Lorenzo para entrenarse de cara a la nueva campaña en la categoría reina de motociclismo. Bajo la mirada de Jorge y Chicho Lorenzo, Maverick Viñales se prepara para la nueva temporada en MotoGP.

Jorge y Chicho Lorenzo en las instalaciones del Circuito de Albaida.

Jorge y Chicho Lorenzo en las instalaciones del Circuito de Albaida. / Circuito Albaida

La visita de Lorenzo y Viñales a Albaida fue una atracción y los asistentes pudieron disfrutar de ver a estos pilotos en el circuito albaidense, una cita que no quiso perderse el alcalde de la localidad, Juan Carlos Roses. Viñales y Lorenzo no dudaron en hacerse fotografías con los niños y jóvenes que estaban en el circuito.

Maverick Viñales en el Circuito de Albaida.

Maverick Viñales en el Circuit d'Albaida. / Circuito Albaida

En esta época invernal no es de extrañar que algún piloto del campeonato del mundo vuelva al circuito de Albaida en busca de preparación y tranquilidad. Desde el Motoclub Ciutat d’Albaida y el circuito de la localidad han destacado la presencia de Lorenzo y Viñales en sus instalaciones y han agradecido la visita. “No podemos más que agradecer a Jorge Lorenzo, Maverick Viñales y Chicho Lorenzo con todo su equipo y pilotos de la escuela, las atenciones recibidas por estos “cracks” del motociclismo mundial”, han expresado a través de sus perfiles en redes sociales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents