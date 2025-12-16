Los pilotos Jorge Lorenzo y Maverick Viñales visitan el Circuit d'Albaida
Realizan un curso de pilotaje para jóvenes del Campus Chicho Lorenzo y Viñales entrena en las instalaciones para preparar la pretemporada de 2026 de MotoGP
Jesús Sansaloni
El Circuit d'Albaida se ha vestido de gala para recibir al tres veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo y a su pupilo, Maverick Viñales, también campeón del mundo de moto 3, que visitaron días atrás el circuito de motociclismo de Albaida, para realizar un curso de pilotaje y entrenar en sus instalaciones.
Ambos pilotos y el padre de Lorenzo, Chicho Lorenzo, realizaron un curso de pilotaje para jóvenes pilotos de la escuela, en una actividad del Campus Chicho Lorenzo. Además del curso, y lo más interesante para los asistentes, es que Viñales tuvo que entrenar unos ejercicios muy cortos para la nueva temporada en MotoGP, encandilando a los presentes con sus carreras sobre la moto. Los pilotos de motociclismo están preparando la pretemporada de MotoGP 2026 y Viñales ha recurrido a la familia Lorenzo para entrenarse de cara a la nueva campaña en la categoría reina de motociclismo. Bajo la mirada de Jorge y Chicho Lorenzo, Maverick Viñales se prepara para la nueva temporada en MotoGP.
La visita de Lorenzo y Viñales a Albaida fue una atracción y los asistentes pudieron disfrutar de ver a estos pilotos en el circuito albaidense, una cita que no quiso perderse el alcalde de la localidad, Juan Carlos Roses. Viñales y Lorenzo no dudaron en hacerse fotografías con los niños y jóvenes que estaban en el circuito.
En esta época invernal no es de extrañar que algún piloto del campeonato del mundo vuelva al circuito de Albaida en busca de preparación y tranquilidad. Desde el Motoclub Ciutat d’Albaida y el circuito de la localidad han destacado la presencia de Lorenzo y Viñales en sus instalaciones y han agradecido la visita. “No podemos más que agradecer a Jorge Lorenzo, Maverick Viñales y Chicho Lorenzo con todo su equipo y pilotos de la escuela, las atenciones recibidas por estos “cracks” del motociclismo mundial”, han expresado a través de sus perfiles en redes sociales.
