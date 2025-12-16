Salvan la vida a un niño atragantado con un caramelo en Bocairent

La actuación de la Policía Local de Bocairent, con la colaboración de una médica, fue decisiva este pasado domingo para salvar la vida de un niño que se había atragando con un caramelo durante la celebración de la llegada de los Emisarios Reales a la localidad de la Vall d'Albaida.

El tradicional y multitudinario se trasladó de la plaza del ayuntamiento -donde suele realizarse- al Mercat Municipal de Bocairent como consecuencia de las inclemencias del tiempo.

El carácter festivo del acontecimiento, sin embargo, quedó empañado cuando, en torno a las 13.15 horas, todas las miradas se dirigieron hacia un menor con síntomas de ahogamiento que no podía respirar y que inclusó comenzó a convulsionar al atragantarse con un caramelo, según informó Gent de les Comarques -medio que cubrió el evento- y ha confirmado este diario. El empeoramiento del estado de la víctima generó momentos de gran tensión e hizo temer lo peor por algunos instantes.

En las inmediaciones del mercado se encontraban los agentes de la Policía Local que realizaban vigilancia estática y que, junto a una médico en el lugar, se apresuraron a atender al niño. Los primeros comenzaron practicándole la maniobra de Heimlich, con la colaboración de la facultativa. Finalmente, esta asistencia permitió que el niño expulsara el caramelo y recobrara la respiración normal.

El menor fue a continuación trasladado al centro de salud de Bocairent en un coche policial, junto a sus padres, para ser examinado.

La llegada de los Emisarios Reales en Bocairent marca el pistoletazo de salida a la Navidadd. En est acto, numerosos niños de esta localidad y de otros pueblos vecinos entregan sus cartas dirigidas a los Reyes Magos, que posteriormente obtienen siempre respuesta.