Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

Salvan la vida a un niño atragantado con un caramelo en Bocairent

La rápida intervención de la Policía Local y una médico fue decisiva durante la celebración de la llegada de los Emisarios Reales a la localidad, el pasado domingo

Los emisarios reales, durante su llegada a Bocairent el domingo.

Los emisarios reales, durante su llegada a Bocairent el domingo. / Levante-EMV

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

La actuación de la Policía Local de Bocairent, con la colaboración de una médica, fue decisiva este pasado domingo para salvar la vida de un niño que se había atragando con un caramelo durante la celebración de la llegada de los Emisarios Reales a la localidad de la Vall d'Albaida.

El tradicional y multitudinario se trasladó de la plaza del ayuntamiento -donde suele realizarse- al Mercat Municipal de Bocairent como consecuencia de las inclemencias del tiempo.

El carácter festivo del acontecimiento, sin embargo, quedó empañado cuando, en torno a las 13.15 horas, todas las miradas se dirigieron hacia un menor con síntomas de ahogamiento que no podía respirar y que inclusó comenzó a convulsionar al atragantarse con un caramelo, según informó Gent de les Comarques -medio que cubrió el evento- y ha confirmado este diario. El empeoramiento del estado de la víctima generó momentos de gran tensión e hizo temer lo peor por algunos instantes.

En las inmediaciones del mercado se encontraban los agentes de la Policía Local que realizaban vigilancia estática y que, junto a una médico en el lugar, se apresuraron a atender al niño. Los primeros comenzaron practicándole la maniobra de Heimlich, con la colaboración de la facultativa. Finalmente, esta asistencia permitió que el niño expulsara el caramelo y recobrara la respiración normal.

El menor fue a continuación trasladado al centro de salud de Bocairent en un coche policial, junto a sus padres, para ser examinado.

La llegada de los Emisarios Reales en Bocairent marca el pistoletazo de salida a la Navidadd. En est acto, numerosos niños de esta localidad y de otros pueblos vecinos entregan sus cartas dirigidas a los Reyes Magos, que posteriormente obtienen siempre respuesta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
  2. Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
  3. La Generalitat advierte de que las lluvias pueden moverse hacia 'el litoral norte de Valencia
  4. Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
  5. El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón
  6. La Comunitat Valenciana, el laboratorio del urbanismo maximalista, del despilfarro y del 'Pormishuevismo
  7. Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
  8. El 'riesgo meteorológico' se mantiene hasta la tarde debido a la 'incertidumbre' de la borrasca Emilia

Dos de cada tres municipios registran indicadores negativos de reciclaje en la Costera, la Canal y la Vall

Dos de cada tres municipios registran indicadores negativos de reciclaje en la Costera, la Canal y la Vall

El Consell concede una ayuda de 14.000 euros a Ontinyent para digitalizar su archivo

El Consell concede una ayuda de 14.000 euros a Ontinyent para digitalizar su archivo

Una exposición en Xàtiva pone rostro a 'los Nadie' ante 900 escolares

Una exposición en Xàtiva pone rostro a 'los Nadie' ante 900 escolares

Salvan la vida a un niño atragantado con un caramelo en Bocairent

Salvan la vida a un niño atragantado con un caramelo en Bocairent

Canals organiza una formación sobre prevención de adicciones y ciberbullying para escolares

Vuelven a amputar un brazo a la virgen María en el belén de Ontinyent por segundo año consecutivo

Vuelven a amputar un brazo a la virgen María en el belén de Ontinyent por segundo año consecutivo

Xàtiva asumirá el servicio de atención psicológica a enfermos de cáncer suprimido por la Generalitat

Xàtiva asumirá el servicio de atención psicológica a enfermos de cáncer suprimido por la Generalitat

Xàtiva subirá 5 euros el precio de los abonos del gimnasio de Les Pereres tras 7 años congelados

Xàtiva subirá 5 euros el precio de los abonos del gimnasio de Les Pereres tras 7 años congelados
Tracking Pixel Contents