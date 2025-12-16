La tierra vuelve a temblar en Fontanars: la localidad suma su tercer terremoto en tres días
La población de la Vall d'Albaida se ha convertido en una de las más sísmicas de la provincia en lo que va de 2025 tras registrar otro seísmo este martes de 2,3 grados en la escala de Richter
Rafa Jover
Fontanars dels Alforins encadena tres seísmos en tres días consecutivos. La localidad de la Vall d'Albaida ha vuelto a registrar un temblor a mediodía de este martes, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El primero de los terremotos, de 2,3 grados de magnitud, se detectó a las 20:57 horas del pasado domingo y el segundo, de 1,9 grados, ayer lunes a las 2:07 horas.
A mediodía de hoy martes, concretamente a las 12:09 horas, se ha registrado el tercero, en la misma zona que los dos anteriores, entre el sur y el sureste del término municipal de Fontanars. En este caso, el movimiento sísmico ha alcanzado los 2,3 grados de magnitud en la escala Richter. Su epicentro se ha localizado a 4 kilometros de profundidad.
Con esta sucesión de terremotos, el municipio de Fontanars dels Alforins se ha convertido en uno de los más sísmicos de la provincia, al acumular ya 5 seísmos -de los 100 que se han registrado en la provincia de Valencia superiores a 1,5 grados- en lo que va de año.
17 seísmos en la comarca en 2025
Como informó este diario, este pasado lunes a las 2:07 horas se notificó otro terremoto en la misma comarca, concretamente al este del término de municipal Benigànim, con una magnitud de 1,9 grados, localizándose el epicentro en las proximidades de la carretera CV-612 y a 9 kilómetros de profundidad.
La Vall d'Albaida ya contabiliza 16 movimientos sísmicos en 2025. Los anteriores se registraron en Benicolet (14 enero), Ràfol de Salem (7 abril), Pobla del Duc (7 y 8 abril, 13 mayo, 15 mayo y 21 septiembre), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio), Ontinyent (19 julio) y Fontanars dels Alforins (2 seísmos el 11 de octubre).
