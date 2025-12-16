Dos de cada tres municipios registran indicadores negativos de reciclaje en la Costera, la Canal y la Vall

La normativa comunitaria aprobada por la Unión Euroepa en materia de recogida selectiva obliga a dar un importante salto en los niveles de reciclaje de residuos bajo la amenaza de la imposición de sanciones a partir de ya.

Los últimos datos conocidos correspondientes a 2024 en los municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida que forman parte del Consorcio de Residuos V5 (COR), sin embargo, reflejan que el 70% de las poblaciones registraron una evolución anual negativa en alguno de los indicadores contabilizados de la recogida selectiva.

La fracción del vidrio fue la que peor comportamiento experimentó en 2024 respecto a 2023, puesto que su volumen de reciclaje por habitante descendió en 39 localidades de las tres comarcas. En otras 21 (Aielo de Malferit, Atzeneta, Bèlgida, Beniatjar, Canals, Carrícola, Castelló de Rugat, Estubeny, Fontanars, Llocnou, Llutxent, Montesa, Novetlè, El Palomar, la Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat, Sempere y Xàtiva) se recogieron más kilos por habitante del contenedor verde del cristal, mientras que en Enguera la cantidad recopilada se quedó en tablas.

La balanza se invierte en lo relativo a la recogida separada de los envases ligeros y plásticos, que aumentó en 36 municipios y bajó en 24 (l'Alcúdia de Crespins, Benigànim, Bicorp, Castelló de Rugat, Cerdà, Enguera, la Font de la Figuera, El Genovés, la Granja de la Coster, Llanera de Ranes, Llocnou, la Llosa, Llutxent, Montitxelvo, Ontinyent, Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda, Rotglà, Salem, Sempere y Valalda). En Montesa, el importe reciclado por habitante no varió de un año a otro.

Por último, el nivel de reciclaje de papel-cartón retrocedió en 17 poblaciones de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida (L'Olleria, Llutxent, Agullent, Albaida, l'Alcúdia de Crespins, Atzeneta d'Albaida, Bellús, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Canals, Otos, El Palomar, Pinet, Quatretonda, Ràfol de Salem, Sempere, Terrateig y Xàtiva), mientras que el indicador creció en el resto.

A partir de 2026, más de una veintena de localidades de las tres comarcas han apostado por implantar nuevos sistemas de recogida "puerta a puerta" con el objetivo de incrementar notablemente el peso del reciclaje entre la población y cumplir la normativa.

La cantidad de residuos generados crece en 27 pueblos

Además, la cantidad de residuos generada por habitante aumentó en 27 localidades del territorio. La tasa que pagan los ciudadanos del ámbito del COR por el tratamiento y la eliminación de la basura, se ha disparado en este 2025 en la inmensa mayoría de poblaciones y el recibo ya supera los 100 euros en 29 municipios.

Hubo municipios en los que en 2024 empeoraron todos los indicadores de recogida selectiva para vidrio, envases y cartón: es el caso de l'Alcúdia de Crespins, Benigànim u Otos. En el reverso de la moneda, mejoraron todos los niveles de reciclaje en Aielo de Malferit, Bèlgida, Carrícola, Fontanars, Novetlè y Rugat. En Xàtiva, descendieron los indicadores de reciclaje de envases y cartón (donde la ciudad se sitúa la 76º del ranking del COR), mientras que en Ontinyent bajaron los niveles de recogida selectiva de vidrio (32ª posición) y envases (38ª posición).

De los 93 municipios que integran el Consorcio de Residuos (incluyendo las comarcas de la Safor y el Valle de Ayora, Carrícola es el pueblo que más vidrio recicla por habitante, seguido de Vallés y Fontanars. Castelló de Rugat está a la cola en plásticos y Montitxelvo en vidrio y papel-cartón, mientras que Canals ocupa el puesto 85º en recogida selectiva de este último material. Benigànim quedó el 90º en reciclaje de cartón por habitante y el penúltimo en envases.