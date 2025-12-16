El Valencia CF ficha a dos jugadores del Ciutat de Xàtiva CFB
Aleix Lázaro Català y Asier Vidal Pedregal pasan a formar parte del club valencianista
El Valencia CF ficha en la cantera del Ciutat de Xàtiva CFB. Dos jugadores de la escuela del club setabense se incorporan a la disciplina deportiva del club valencianista: Aleix Lázaro Català y Asier Vidal Pedregal han fichado por el club “che”.
La escuela de fútbol Ciutat de Xàtiva CFB, conveniada con el Valencia CF, está de enhorabuena. Los jugadores Aleix Lázaro, del Prebenjamí A, que forma parte de la escuela setabense desde los 4 años; y Asier Vidal, del Querubí, han fichado por el club valenciano y, desde esta semana, pasarán a formar parte del Valencia CF.
El Ciutat de Xàtiva expresa la satisfacción por estos fichajes y afirma que “muestran como, en nuestra escuela, los más pequeños pueden crecer y aprender jugando al fútbol, y como trabajamos por formar grandes personas, gracias al apoyo de los entrenadores y del vínculo directo con el Valencia CF”.
Desde el Ciutat de Xàtiva CFB han felicitado a Aleix y Asier “por su éxito” y les desean “la mejor de las suertes en esta nueva etapa”. Añaden que “nuestra escuela continúa trabajando por ofrecer las mejores oportunidades a los niños y niñas que sueñan con crecer como futbolistas y personas”.
Gol Solidari
Por otra parte, el Ciutat de Xàtiva CFB volverá a celebrar el próximo 24 de diciembre, de 10 a 13 horas, una nueva edición de la iniciativa Gol Solidari, una jornada deportiva y educativa con un fuerte componente social, que tendrá lugar en Les Pereres (Ciutat de l’Esport).
La actividad, ya consolidada en el calendario del club setabense, ofrecerá una mañana llena de juegos, fútbol y convivencia, con el objetivo de transmitir valores como la solidaridad, el respeto y la cooperación a los más pequeños, destacan. El único requisito para participar en el Gol Solidari será aportar un juguete, que posteriormente será destinado a entidades y familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad, bajo el lema “Cap xiquet sense joguet”.
El Gol Solidari está abierto no solo a jugadores y jugadoras del club, sino también a amigos y familiares, aunque no estén escritos en el Ciutat de Xàtiva CFB. El club pide que para la correcta organización de los grupos, se indique el año de nacimiento de cada participante.
El Ciutat de Xàtiva destaca la importancia de la labor social dentro del proceso educativo, entendiendo el fútbol base como una herramienta fundamental para la formación en valores, más allá del rendimiento deportivo, remarcan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- La Generalitat advierte de que las lluvias pueden moverse hacia 'el litoral norte de Valencia
- El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón
- La Comunitat Valenciana, el laboratorio del urbanismo maximalista, del despilfarro y del 'Pormishuevismo
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- El 'riesgo meteorológico' se mantiene hasta la tarde debido a la 'incertidumbre' de la borrasca Emilia