El Valencia CF ficha a dos jugadores del Ciutat de Xàtiva CFB

El Valencia CF ficha en la cantera del Ciutat de Xàtiva CFB. Dos jugadores de la escuela del club setabense se incorporan a la disciplina deportiva del club valencianista: Aleix Lázaro Català y Asier Vidal Pedregal han fichado por el club “che”.

Asier Vidal, del Ciutat de Xàtiva CFB, tras fichar por el Valencia CF. / Ciutat de Xàtiva CFB

La escuela de fútbol Ciutat de Xàtiva CFB, conveniada con el Valencia CF, está de enhorabuena. Los jugadores Aleix Lázaro, del Prebenjamí A, que forma parte de la escuela setabense desde los 4 años; y Asier Vidal, del Querubí, han fichado por el club valenciano y, desde esta semana, pasarán a formar parte del Valencia CF.

El Ciutat de Xàtiva expresa la satisfacción por estos fichajes y afirma que “muestran como, en nuestra escuela, los más pequeños pueden crecer y aprender jugando al fútbol, y como trabajamos por formar grandes personas, gracias al apoyo de los entrenadores y del vínculo directo con el Valencia CF”.

Desde el Ciutat de Xàtiva CFB han felicitado a Aleix y Asier “por su éxito” y les desean “la mejor de las suertes en esta nueva etapa”. Añaden que “nuestra escuela continúa trabajando por ofrecer las mejores oportunidades a los niños y niñas que sueñan con crecer como futbolistas y personas”.

Gol Solidari

Por otra parte, el Ciutat de Xàtiva CFB volverá a celebrar el próximo 24 de diciembre, de 10 a 13 horas, una nueva edición de la iniciativa Gol Solidari, una jornada deportiva y educativa con un fuerte componente social, que tendrá lugar en Les Pereres (Ciutat de l’Esport).

La actividad, ya consolidada en el calendario del club setabense, ofrecerá una mañana llena de juegos, fútbol y convivencia, con el objetivo de transmitir valores como la solidaridad, el respeto y la cooperación a los más pequeños, destacan. El único requisito para participar en el Gol Solidari será aportar un juguete, que posteriormente será destinado a entidades y familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad, bajo el lema “Cap xiquet sense joguet”.

El Gol Solidari está abierto no solo a jugadores y jugadoras del club, sino también a amigos y familiares, aunque no estén escritos en el Ciutat de Xàtiva CFB. El club pide que para la correcta organización de los grupos, se indique el año de nacimiento de cada participante.

El Ciutat de Xàtiva destaca la importancia de la labor social dentro del proceso educativo, entendiendo el fútbol base como una herramienta fundamental para la formación en valores, más allá del rendimiento deportivo, remarcan.