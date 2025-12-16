Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven a amputar un brazo a la virgen María en el belén de Ontinyent por segundo año consecutivo

El consistorio revisará las grabaciones de las cámaras de vigilancia en el entorno de la Plaça Major, mientras la figura se somete a una intervención de restauración

La virgen con el brazo amputado, en una imagen de 2024.

La virgen con el brazo amputado, en una imagen de 2024. / Vicent Muñoz

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Ontinyent

Ha vuelto a ocurrir. La figura de la virgen María no gana para disgustos en el belén de Ontinyent. El ayuntamiento ha tenido que retirar la escultura este martes para proceder a su reparación después de sufrir de nuevo los efectos del vandalismo. Un día apareció con un dedo mutilado y otro, con un brazo amputado.

Se trata de un episodio similar al que ya se registró en 2024 en el mismo montaje navideño instalado en la Plaça Major de Ontinyent. El año pasado, la figura de la virgen ya amaneció un día a mediados de diciembre -por estas mismas fechas- con uno de sus dos brazos rotos. Entonces también tuvo que someterse a una intervención de restauración exprés que permitió reponerla al cabo de pocos días.

Revisión de cámaras

El belén municipal de Ontinyent, instalado en las inmediaciones del retén de la Policía Local y de la comisaría de la Policía Nacional, es un modesto montaje que evoca el nacimiento de Jesús con tres figuras: ahora mismo solo quedan el recién nacido y san José, a la espera de que María regrese de su intervención quirúrgica.

Según ha podido saber este diario, el Ayuntamiento de Ontinyent va a revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia que hay en la zona para comprobar si puede identificarse al presunto autor de los hechos.

Al margen de los ataques nocturnos que ha padecido la figura de la virgen en los últimos años, en 2015 el niño Jesús del belén también fue objeto de una gamberrada: desapareció de la Plaça Major y apareció a los pocos días en los márgenes del río Clariano, donde había sido arrojado.

