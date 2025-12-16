Xàtiva asumirá el servicio de atención psicológica a enfermos de cáncer suprimido por la Generalitat

El Ayuntamiento de Xàtiva pondrá en marcha un nuevo servicio municipal de atención psicológica para personas enfermas de cáncer y sus familiares, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), después de que la Generalitat Valenciana haya eliminado "de manera incomprensible" este servicio del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Así lo han confirmado fuentes del ayuntamiento, que colaborarán con la AECC para prestar el servicio en la Casa de les Dones.

Este servicio, que durante 30 años y hasta ahora se prestaba de manera gratuita en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, era un recurso fundamental tanto para los pacientes oncológicos como para sus familiares, y había funcionado de manera satisfactoria durante años, remarcan fuentes municipales. Su supresión, motivada por la "falta de acuerdo" entre la Generalitat y la AECC, supone una "grave pérdida asistencial" para personas que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad emocional.

El Ayuntamiento de Xàtiva considera "inaceptable que un servicio esencial, consolidado y reconocido por su valor humano y terapéutico, desaparezca del sistema público por cuestiones administrativas, dejando desamparadas a muchas familias en un momento especialmente delicado de sus vidas". Ante esta situación, el consistorio ha decidido actuar "con responsabilidad y sensibilidad social", habilitando un espacio municipal para que el servicio de atención psicológica continúe ofreciéndose a la ciudadanía de Xàtiva, "evitando así que los pacientes y sus familias se queden sin un apoyo fundamental".

El nuevo servicio municipal se prestará en la Casa de les Dones, un espacio adecuado para la atención personalizada y confidencial, y está previsto que entre en funcionamiento a partir del mes de febrero. El servicio continuará siendo gratuito y estará orientado a acompañar emocionalmente tanto a los enfermos como a sus familiares durante todo el proceso oncológico.

La atención psicológica especializada permite reducir la ansiedad y los temores asociados al diagnóstico, mejorar el estado de ánimo y el bienestar emocional, ayudar a afrontar mejor los tratamientos y sus efectos secundarios, así como mejorar la comunicación familiar y la adaptación a los cambios personales, sociales y laborales que conlleva la enfermedad.

El Ayuntamiento de Xàtiva exige a la Generalitat Valenciana que "recapacite y recupere este servicio dentro del sistema público sanitario, garantizando una atención integral a los enfermos de cáncer y a sus familias". Mientras tanto, el consistorio reafirma su compromiso de "no dejar a nadie atrás y de continuar defendiendo unos servicios públicos dignos, humanos y centrados en las personas".