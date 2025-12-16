Xàtiva asumirá el servicio de atención psicológica a enfermos de cáncer suprimido por la Generalitat
El ayuntamiento recuperará la atención en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, tras la falta de acuerdo de esta entidad con el gobierno autonómico
El servicio se prestaba hasta ahora, desde hace 30 años, de manera gratuita en el hospital Lluís Alcanyís, y ahora se prestará en la Casa de les Dones, a partir de febrero
El Ayuntamiento de Xàtiva pondrá en marcha un nuevo servicio municipal de atención psicológica para personas enfermas de cáncer y sus familiares, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), después de que la Generalitat Valenciana haya eliminado "de manera incomprensible" este servicio del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Así lo han confirmado fuentes del ayuntamiento, que colaborarán con la AECC para prestar el servicio en la Casa de les Dones.
Este servicio, que durante 30 años y hasta ahora se prestaba de manera gratuita en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, era un recurso fundamental tanto para los pacientes oncológicos como para sus familiares, y había funcionado de manera satisfactoria durante años, remarcan fuentes municipales. Su supresión, motivada por la "falta de acuerdo" entre la Generalitat y la AECC, supone una "grave pérdida asistencial" para personas que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad emocional.
El Ayuntamiento de Xàtiva considera "inaceptable que un servicio esencial, consolidado y reconocido por su valor humano y terapéutico, desaparezca del sistema público por cuestiones administrativas, dejando desamparadas a muchas familias en un momento especialmente delicado de sus vidas". Ante esta situación, el consistorio ha decidido actuar "con responsabilidad y sensibilidad social", habilitando un espacio municipal para que el servicio de atención psicológica continúe ofreciéndose a la ciudadanía de Xàtiva, "evitando así que los pacientes y sus familias se queden sin un apoyo fundamental".
El nuevo servicio municipal se prestará en la Casa de les Dones, un espacio adecuado para la atención personalizada y confidencial, y está previsto que entre en funcionamiento a partir del mes de febrero. El servicio continuará siendo gratuito y estará orientado a acompañar emocionalmente tanto a los enfermos como a sus familiares durante todo el proceso oncológico.
La atención psicológica especializada permite reducir la ansiedad y los temores asociados al diagnóstico, mejorar el estado de ánimo y el bienestar emocional, ayudar a afrontar mejor los tratamientos y sus efectos secundarios, así como mejorar la comunicación familiar y la adaptación a los cambios personales, sociales y laborales que conlleva la enfermedad.
El Ayuntamiento de Xàtiva exige a la Generalitat Valenciana que "recapacite y recupere este servicio dentro del sistema público sanitario, garantizando una atención integral a los enfermos de cáncer y a sus familias". Mientras tanto, el consistorio reafirma su compromiso de "no dejar a nadie atrás y de continuar defendiendo unos servicios públicos dignos, humanos y centrados en las personas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- La Generalitat advierte de que las lluvias pueden moverse hacia 'el litoral norte de Valencia
- El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- La Comunitat Valenciana, el laboratorio del urbanismo maximalista, del despilfarro y del 'Pormishuevismo
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- El 'riesgo meteorológico' se mantiene hasta la tarde debido a la 'incertidumbre' de la borrasca Emilia