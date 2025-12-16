Xàtiva subirá 5 euros el precio de los abonos del gimnasio de Les Pereres tras 7 años congelados

El Ayuntamiento de Xàtiva actualizará los precios públicos para la utilización del gimnasio de Les Pereres de cara al próximo ejercicio 2026. El objetivo, según exponen fuentes municipales, es ajustarlos al precio de mercado, pero también a su frecuencia de uso, ya que en los últimos años la sala ha experimentado un aumento considerable de usuarios y usuarias, lo que supone también un incremento de los costes de mantenimiento del espacio debido al mayor desgaste de la maquinaria.

La modificación de la ordenanza fiscal implicará una subida de 5 euros tanto en el abono mensual general (que pasará de 15 a 20 euros) como en el bonificado (de 13 a 18 euros). Se trata del primer incremento de precios desde el año 2019.

El Partido Popular de Xàtiva ha criticado que la subida "llega hasta el 38,46 % en el caso de jubilados y pensionistas y al 33,33 % para el abono general". El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha asegurado que “estamos ante otra subida encubierta que vuelve a pagar el vecino para cubrir la incapacidad del gobierno municipal de gestionar los servicios públicos con eficacia”.

Según el estudio económico incluido en el propio expediente, el Ayuntamiento de Xàtiva reconoce que, incluso aplicando esta fuerte subida de precios, el servicio seguirá siendo deficitario, con unos ingresos estimados de 239.040 euros frente a unos costes de más de 305.000 euros anuales, lo que arroja un déficit superior a 66.000 euros.

Desde el equipo de gobierno, en cambio, recuerdan que los abonos mensuales de la sala de cardio y musculación del polideportivo municipal se han mantenido congelados durante los últimos siete años, a pesar de que la evolución del precio medio de los gimnasios en España entre 2019 y 2025 ha supuesto un incremento de entre el 40 y el 41%, pasando de un precio medio de 39 euros al mes en 2019 a un precio medio de 56 euros mensuales (contemplando tanto los gimnasios con servicios especializados como los «low cost»).

De este modo, la modificación quedará por debajo del incremento experimentado en el precio medio mensual de los gimnasios en España, e incluso del IPC acumulado en los servicios recreativos y deportivos, que se ha incrementado en un 48,4% desde 2019 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

«La actualización de precios públicos entra dentro de las competencias y obligaciones de los gestores públicos, y son esenciales para el mantenimiento del equilibrio presupuestario necesario para el mantenimiento de los servicios públicos», ha explicado el concejal de Deportes, Vicent Lluch, quien ha remarcado que «estos precios continúan estando por debajo de los rangos que se ofrecen en el sector privado y por debajo de los incrementos de precios». Lluch también ha explicado que se continuará contemplando la totalidad de las bonificaciones que facilitan el acceso a los abonos a gente joven, jubilados/as y pensionistas y deportistas federados/as, tal y como se indica en la ordenanza, y ha incidido en que «son cantidades que continúan cumpliendo la función social de facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda aquella persona que desee hacer deporte, porque las cantidades resultantes continúan siendo asequibles».

Inversiones constantes

El ayuntamiento remarca que las inversiones en el gimnasio del polideportivo Les Pereres son constantes con el fin de mejorar las instalaciones. De hecho, entre 2024 y 2025 la inversión total en la sala de cardio y musculación ha superado los 28.700 euros.

Entre las acciones que se han llevado a cabo se encuentra la adquisición de nueva maquinaria, pesas y mancuernas y 48 colchonetas (19.000 euros); la compra de nuevos estores, de un nuevo aire acondicionado y de ambientadores y humidificadores (6.061 euros); la sustitución de tapizados en maquinaria, de cristales de ventanas y del mezclador de música (1.806 euros); la compra de materiales para la reparación de maquinaria (4.888 euros); y la reparación de estores rotos, de las bombas de aire acondicionado y del torno de acceso (1.321,4 euros).

Por su parte, el PP afirma que la subida se justifica "recurriendo continuamente a razones sociales y de interés público, pero cuando un servicio es verdaderamente social, se gestiona mejor; no se encarece de forma masiva para que lo paguen los vecinos”. “El PSOE y Xàtiva Unida siguen aplicando siempre la misma receta: suben impuestos, suben tasas, suben precios públicos y trasladan al ciudadano el coste de su descontrol económico”, ha concluido Marcos Sanchis.