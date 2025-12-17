Más de 400.000 euros para la renovación del campo de fútbol y la pista de atletismo de Albaida

La Diputació de València ha aprobado el proyecto de Albaida para las obras de renovación del campo de fútbol y la pista de atletismo municipales, que incluirán la construcción de dos nuevos vestuarios y de una nueva grada, entre otras actuaciones. Estos trabajos, cuyo presupuesto asciende a los 414.000 euros, se financiarán a través del Pla Obert, el principal programa inversor de la corporación, coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Diseño de las gradas proyectadas en el campo de fútbol de Albaida. / Diputació de València

El proyecto, cuyas obras está previsto que comiencen durante el invierno de 2026, consiste concretamente en la ampliación del número actual de vestuarios existentes en las instalaciones, con la construcción de dos vestuarios nuevo

s, así como una nueva grada que estará situada encima de los vestuarios. Además, se renovarán completamente los vestuarios antiguos, mejorando la accesibilidad, ya que uno de ellos se adecuará para minusválidos. También se va a acometer la construcción de un nuevo vallado alrededor de todo el recinto, a renovar la arena de la pista de atletismo y a pintar por completo las instalaciones deportivas. Se espera que para verano de 2026 se pueda disfrutar de las nuevas mejoras.

Diseño de la obra proyectada en Albaida. / Diputació de València

El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, declara que “es un proyecto fundamental para nuestra población. Desde que se construyeran tanto el campo de fútbol como la pista de atletismo hace ya 25 años, no se había realizado ninguna inversión de mejora. Era algo necesario porque cada vez las usan más equipos y ya se había quedado pequeño y anticuado”. Por su parte, la vicepresidenta de la Diputació y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha destacado “las inversiones que están realizando numerosos municipios para mejorar las instalaciones deportivas, que son esenciales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este proyecto que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Albaida es un ejemplo más de cómo el nuevo Pla Obert no sólo destina el dinero a los ayuntamientos, sino que les ofrece todas las facilidades para que puedan ejecutar los proyectos que su localidad necesita”.

Otros proyectos

En el último decreto del Pla Obert, publicado a finales de noviembre, la Diputació también dio luz verde al suministro de 40 nuevos nichos para el cementerio de Albaida, para lo cual la corporación provincial destinará 20.000 euros. “Es una operación necesaria para ampliar el espacio de nuestro cementerio”, explica Juan Carlos Roses.

A ello hay que añadir otros proyectos que se han aprobado dentro del actual Pla Obert 24-27, como es el caso de la construcción de un circuito de pumptrack, aledaño al campo de fútbol, y cuyas obras ya están en marcha. En él se podrá practicar modalidades deportivas como BMX, patines, patinetes y skates. Está financiado al 100% por la Diputación y supone una inversión de 180.000 euros.

Anteriormente, el Ayuntamiento de Albaida también ha llevado a cabo, con la ayuda de la Diputació, la reparación del Camí Vell d’Ontinyent; la mejora del colector de aguas residuales en varias calles; y la adquisición de dos nuevos vehículos híbridos para la Policía Local. La Diputació ha asignado a Albaida 1.552.000 euros en el Pla Obert 24-27, lo que supone 304.000 euros más que en la pasada legislatura. El presidente de la institución, Vicent Mompó, garantiza a los consistorios “la proximidad y el soporte técnico y económico para convertir en realidad sus propuestas de presente y de futuro”. Mompó tiene muy clara la prioridad del ejecutivo provincial, que no es otra que “invertir hasta el último céntimo del Pla Obert y de los fondos provinciales en los municipios, y que el dinero se traduzca en mejoras reales para los habitantes de la provincia”.