El Archivo Municipal de Ontinyent abre sus puertas esta Navidad con visitas guiadas

La Concejalía de Archivo del Ayuntamiento de Ontinyent ha impulsado la primera edición del programa “El Archivo abre las puertas”, una iniciativa de visitas guiadas al Archivo Municipal de Ontinyent, abiertas a toda la ciudadanía. La propuesta, impulsada por la regidora de Archivo, M. Àngels Moreno, contará con dos días de visitas, el martes 23 y el sábado 27 de diciembre, y tres sesiones en cada jornada, a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas. Los grupos serán de un máximo de 12 personas por sesión, y habrá que hacer inscripción previa a arxiu@ontinyent.es o el 96 291 21 11. "El objetivo de las visitas es conocer el funcionamiento y la importancia del Archivo de Ontinyent, hacer un repaso de los documentos más relevantes que acoge, y señalar la importancia de la digitalización de materiales para su conservación y difusión", exponen desde el consistorio.

En palabras de la regidora de Archivo, M. Àngels Moreno, “aprovechando la época de Navidad, hemos querido sumar una actividad interesante a la agenda cultural de la ciudad, con la primera edición de ‘El Archivo abre las puertas’. Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor nuestro Archivo Municipal, y hacerlo también como una forma de democratización de la cultura. El público habitual del Archivo está formado por personas del mundo investigador, ya sea desde un punto de vista académico, profesional o amateur. Pero el Archivo de Ontinyent es un patrimonio cultural de nuestra ciudad. Por eso, hemos querido invitar a toda la ciudadanía a conocerlo y disfrutarlo en primera persona”.

La regidora de Archivo del Ayuntamiento de Ontinyent, M. Àngels Moreno. / Levante-EMV

Moreno ha señalado que “en esta primera edición celebraremos un total de seis visitas en dos días, de una hora de duración cada una. Las plazas son limitadas, con 12 personas como máximo por visita. El espacio y la presencia de materiales sensibles hace recomendable este aforo, para ofrecer visitas de calidad. Recordamos que hay que hacer inscripción previa a través del correo arxiu@ontinyent.es, o en el teléfono 96 291 21 11, indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto de la persona inscrita, así como la sesión escogida”.

La regidora ha expuesto que “en estas visitas se podrá conocer una de las tres sedes del Archivo, la principal, que es la planta baja de la Casa Velàzquez, situada en la calle Tomás Valls, número 16. Este será el punto de encuentro para arrancar la visita. Además de recorrer las instalaciones, se explicará el funcionamiento del Archivo y las funciones del personal del servicio. Así mismo, se podrán descubrir de primera mano documentos y otros materiales interesantes y valiosos que acoge nuestro Archivo Municipal, como un pergamino con el sello de Jaume I, protocolos notariales de los últimos cinco siglos, o imágenes de carácter histórico. También hablaremos de la importancia de la digitalización como un proceso para la conservación y difusión de materiales en el momento actual y en el futuro. Las visitas serán guiadas por Vicent Terol, director del Archivo de Ontinyent”.

“Queremos familiarizar y destacar el Archivo Municipal entre la ciudadanía de Ontinyent. Durante muchos años se han hecho visitas escolares que han gustado mucho al alumnado asistente. Hemos querido ir más allá, y abrir esta actividad a gente de todas las edades, en un momento como Navidad, con posibilidad de más tiempo libre. Queremos invitar a toda la ciudadanía a participar y descubrir de forma lúdica el legado que se conserva a nuestro Archivo. Esperamos que todas las persones asistentes disfruten de una experiencia enriquecedora, y conozcan con más detalle la importancia del Archivo de Ontinyent”, ha concluido M. Àngels Moreno.