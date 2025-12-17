Atropellan a una vendedora de la ONCE con "huesos de cristal" mientras cruzaba un paso de peatones

Una concatenación de factores que han llevado a un incidente fatal. Una vendedora de la ONCE residente en Xàtiva fue ayer atropellada en Enguera mientras cruzaba un paso de peatones. La mujer, de 51 años de edad, sufre la dolencia conocida como "huesos de cristal", por lo que las consecuencia del incidente fueron graves. Así lo han confirmado desde la propia oficina territorial en la capital de la Costera de la entidad social: "Lleva unos diez años con nosotros. Ella estaba cruzando el paso de peatones de forma correcta cuando todo ocurrió. Al sufrir de 'huesos de cristal' no pudo ser trasladada enseguida, aunque todo ocurrió cerca del centro de Salud de Enguera y acudieron profesionales sanitarios a auxiliarla".

Después, un equipo sanitario se trasladó en ambulancia hasta la zona y, al final, la víctima fue ingresada en el servicio de Urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Las fuentes consultadas exponen que su pronóstico es reservado y que está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del citado complejo sanitario.

Desde la zona han explicado que "Enguera es su zona de trabajo. Estamos esperando noticia sobre su evolución".

A su vez, fuentes de la Policía Local de Enguera han confirmado que todo sucedió pasadas las ocho de la mañana: "La vendedora estaba cruzando el paso de peatones y se ve que el conductor no la vio y la golpeó. Había una persona mayor al volante y la lluvia tampoco ayudó".