Buscan a 5 encapuchados tras robar un coche y asaltar dos casetas y una empresa en la Font de la Figuera

Las fuerzas y cuerpos de seguridad buscan a cinco encapuchados que, durante la noche del lunes al martes, cometieron varios robos en la Font de la Figuera.

Los asaltos con fuerza tuvieron lugar en una empresa ubicada en el polígono Altet de la localidad, así como en un par de casetas diseminadas emplazadas en el mismo lugar, según han confirmado a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos, que explican que en esta zona del polígono conviven empresas con viviendas diseminadas, por su proximidad al núcleo urbano de la Font de la Figuera.

Los autores de los robos también se habrían llevado un vehículo, estacionado en el núcleo urbano, y que, según indicaron ayer tarde las mismas fuentes consultadas, “aún no ha sido encontrado”.

Las cámaras de seguridad instaladas en el polígono han permitido detectar a cinco encapuchados que habrían entrado a robar en las viviendas y la fábrica. Las imágenes no permiten, al parecer, identificar a los autores, que iban protegidos con capuchas, ocultando las caras.

La puerta forzada de una de las casetas asaltadas en la Font de la Figuera. / Levante-EMV

"No se han llevado cosas de valor, pero te entra mucha rabia"

El propietario de una de las casetas que fueron asaltadas -ubicada a 1 kilómetro del núcleo urbano- cuenta a este diario que los ladrones se llevaron una televisión, algunas botellas de vino y un altavoz inalámbrico después de destrozar la puerta de entrada. "Lo que se han llevado no tiene gran relevancia. Más allá del valor económico de las pertenencias, es la rabia, la impotencia y el disgusto que te dan porque te rompen tus cosas, te rebuscan los cajones, lo escampan todo por el suelo y te causan destrozos", lamenta el afectado, que este lunes se fue de la caseta por la noche (dado que no duerme en ella) y, al llegar, este martes a primera hora, se encontró con las luces encendidas y su casa allanada.

El propietario, que hasta ahora no había sufrido robos en su segunda residencia y que ha interpuesto la pertinente denuncia a la Guardia Civil, pide que se incremente la vigilancia. "Da la impresión de que campan a sus anchas", sostiene.