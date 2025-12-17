"No creo que sea ni un acto vandálico, alguien se habrá apoyado en el brazo de la Virgen y lo habrá roto"
Jordi Vallés, concejal de Obra de Ontinyent, confirma que la figura será restaurada como el año pasado
No es la primera vez que ocurre. Y, quizás, no sea la única. Ya son varios los casos registrados durante los últimos años en los que figuras de belenes repartidos por las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés -y otras zonas de la geografía valenciana- han aparecido con algunas parte rotas o, incluso, personajes desaparecidos.
En Ontinyent ha pasado durante dos años consecutivos. Y siempre ha "sufrido" la misma figura: la de la Virgen María. Sin embargo, desde el Ayuntamiento creen que no se trata de un acto vandálico: "Yo creo que es un descuido o algo. Hablamos de un montaje no muy grande, con figuras parecidas a los ninos de las Fallas con las que la gente se puede hacer fotos. Si nos fijamos, la Mare de Déu es la única que tiene un elemento que sobresale -el brazo- y alguien puede haberse apoyado. Si hubieran querido hacer daño hay otras formas. Además, dejaron el brazo en el sitio. A lo mejor, alguien se apoyó y se rompió".
Eso sí, Vallés ha confirmado que nadie avisó de lo ocurrido: "Lo vimos ya roto, nadie dijo nada. Ahora ya hemos hablado con una empresa local para arreglarlo, tal y como hicimos el año pasado. Ahora mismo la figura no está en el belén, pero una vez esté arreglado lo del brazo la devolveremos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa de Marruecos compra el 45 % del negocio de terminales de Boluda
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- La intensa lluvia inunda calles en Catarroja
- La nueva estación cerca de Bonaire pilla de sorpresa a Aldaia y Xirivella
- Educación evita asumir responsabilidades directas para cerrar centros por lluvias