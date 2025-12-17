Denuncian un nuevo ataque a la sede del PSPV en Ontinyent

La sede del PSPV-PSOE de Ontinyent ha sufrido un nuevo ataque este miércoles. Esta vez, ha aparecido una pintada de color rojo en el lateral en la que se lee "Rebe Mafia".

"No es un hecho aislado ni casual: es el resultado de años de desprecios, insultos y exclusiones contra el socialismo y contra una de nuestras dirigentes, Rebeca Torró, por el simple hecho de defender unas ideas", han lamentado desde la agrupación socialista, tras indicar que "el odio no nos callará".

"Cuando se permite señalar, desacreditar y sembrar odio, algunos acaban pasando a la acción. Y ante esto no vale ni el silencio ni la ambigüedad. Exigimos una condena clara y contundente de todas las fuerzas políticas. Callar ante estos ataques es ser cómplice. No nos intimidarán", mantienen los socialistas.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha exigido "una condena inmediata de todas las fuerzas políticas" porque "no podemos tolerar que estos actos antidemocráticos se normalicen en nuestra sociedad". El diputado ha recordado que el ataque se producen tan solo unos días después de que se hiciera pública la personación del partido en la causa que investiga las pintadas alentando a 'matar socialistas' que aparecieron este pasado verano en Ontinyent. En junio también apareció un grafiti con la palabra "lladres" en la sede socialista local.

El dirigente socialista ha insistido en que "es intolerable que tengamos que estar sufriendo estos ataques y que quienes son los máximos responsables de ese municipio se pongan de perfil". Mascarell aseguraque "su silencio cómplice es inadmisible y ha pedido "que Jorge Rodríguez y Ens Uneix condenen estos ataques de forma inmediata": "No puede seguir blanqueando comportamientos antidemocráticos con su silencio", ha concluido.