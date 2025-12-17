La Diputació 'salva' la iglesia de Aiacor con una ayuda directa de 113.000 euros

La iglesia de San Jaime Apóstol de Aiacor, pedanía de Canals, será objeto de una importante intervención. La Diputació de València, a través del área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha concedido una subvención directa de 113.369 euros al Arzobispado de València, propietario del templo, construido en 1887, según el catastro, para sustituir las cubiertas y reparar contrafuertes, durante este 2025 y los dos años siguientes, 2026 y 2027.

Tres cubiertas del edificio, una sobre la nave principal, otra sobre las naves laterales y una tercera cubierta del edificio anexo posterior al principal, presentan deficiencias y precisan de una actuación de urgencia para frenar su deterioro, después de que se hayan desprendido algunas tejas y hay peligro de más desprendimientos, por tejas rotas o desplazadas.

La iglesia de San Jaime Apóstol de Aiacor. / Google Maps

La cubierta sobre la nave central o principal, inclinada a dos aguas, es de cobertura de teja árabe sobre tablero, de cañizo o ladrillo cerámico macizo, sobre tabiquillos de fábrica de ladrillo cerámico macizo apoyados en bóveda de medio punto de fábrica de ladrillo cerámico macizo, según detalla el documento de la Diputació a partir de la información ofrecida por los “vecinos más viejos” de Aiacor. Por su parte, las cubiertas sobre las naves laterales son inclinadas a un agua, y también presentan cobertura de teja árabe sobre tablero por determinar, como en el caso de la principal, de cañizo o ladrillo cerámico macizo, y sobre vigas de madera o tabiquillos de fábrica de ladrillo cerámico macizo, “por determinar”, según el documento. La cubierta del edificio anexo, inclinada a un agua, es de cobertura de teja árabe sobre tablero de ladrillo cerámicos macizos sobre rastreles de madera apoyados sobre viguetas de madera.

La necesidad de ejecutar esta intervención se debe a los desprendimientos de tejas ocurridos y al peligro de más caídas de tejas, ya que algunas están rotas y fuera de su ubicación correcta en las cubiertas, según detalla el documento de la concesión de la ayuda, que remarca la decisión de llevar a cabo la sustitución de cubiertas y reparación de contrafuertes, “una intervención integral en cada una de las cubiertas” para arreglar los desperfectos.

La obra se centrará en el desmontaje de la cobertura existente con al menos el 50% de teja recuperada para colocar posteriormente en la cara superior, detalla el proyecto. Después se colocará una capa de regularización de mortero de cemento sobre tablero existente y también se colocará una lámina impermeable formada por betún modificado con elastómero adherida al tablero revestido con soplete. Tras ello, se instalará la cobertura de teja árabe con el 50% de tejas recuperadas y se reparará el alero decorativo de cinco hiladas de ladrillo cerámico macizo.

La Diputació de València destaca la inversión para actuar en la iglesia de San Jaime Apóstol de Aiacor y remarca que la financiación “persigue la restauración y conservación de un patrimonio arquitectónico y artístico significativo, asegurando tanto su integridad física como su función religiosa y cultural”. Las obras tendrán que ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2027 y el plazo para justificar la subvención finalizará el 31 de marzo de 2028. La Diputació abonará la mitad de la ayuda al inicio, tras aceptar el Arzobispado la subvención, y el 50% restante se aportará cuando acaben las obras, una vez justificada y supervisada la ejecución de la actuación.

Las ayudas de la Diputació de València al Arzobispado para restaurar patrimonio de la iglesia también llegan a Benicolet, con una subvención de 65.144 euros para ejecutar trabajos de conservación en cubierta y fachadas de la iglesia de Sant Joan Baptista.

Dolors Gimeno, portavoz de Compromís en la Diputació de València. / Compromís

Compromís se opone

En el pleno de ayer, Compromís votó en contra de la concesión de las subvenciones directas al Arzobispado deValència, que suman 782.781 euros y que alcanzan a 11 municipios de la provincia. La formación valencianista criticó la «falta de transparencia» en la concesión de estas ayudas nominativas, un «reparto a dedo de dinero público, mientras el patrimonio propio de la Diputació de València se hunde», manifestó la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, aludiendo a inmuebles propiedad de la Diputació como el Convent y la Ermita de Llutxent.