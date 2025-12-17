El empuje de la obra nueva dispara un 43% la compraventa de viviendas en Xàtiva

El tercer trimestre del año, que comprende los meses de verano, acostumbra a ser el más flojo en el mercado inmobiliario. En el ámbito geográfico de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, sin embargo, el sector experimentó un fuerte crecimiento entre julio y septiembre pasados, cuando se formalizaron un total de 152 transacciones en los 61 municipios de las tres comarcas, el valor más elevado en esta época del año desde 2006. Son un 28,57% más de compraventas que en mismo intervalo de 2024. En el conjunto de España, mientras tanto, el indicador apenas se incrementó un 2,7%.

Esta evolución tan positiva se explica en gran medida por los datos contabilizados en Xàtiva, donde las operaciones inmobiliarias se dispararon un 41,75% en el tercer trimestre, hasta sumar un total de 146 escrituras (43 más que en el mismo periodo de tiempo del año anterior), según el último recuento ofrecido por el Ministerio de Vivienda. Desde el año 2007 no se anotaba un registro tan alto en los meses de verano en la capital de la Costera.

A su vez, esta subida se ha visto favorecida por el buen comportamiento experimentado por la obra nueva, que se encuentra este año en pleno auge en Xàtiva, con más de un centenar de pisos aprobados. Entre julio y septiembre se formalizaron 21 transacciones de viviendas por estrenar en la ciudad, más del doble de las que se computaron en el tercer trimestre de 2024 y el dato más alto en este mismo periodo desde 2008. Xàtiva, de hecho, concentró la mitad de los inmuebles residenciales de obra nueva vendidos en las tres comarcas.

En Ontinyent, en cambio, donde se aprecia un mayor estancamiento, apenas se vendió una vivienda sin estrenar. El incremento del número de operaciones inmobiliarias en la capital de la Vall d'Albaida fue mucho más moderado, del 10,66%, con 135 domicilios comercializados: son 11 menos que en Xàtiva y 13 más que en el mismo intervalo del año pasado. En el tercer trimestre de 2023 se contabilizaron 146 transacciones de compraventa, 11 más que en este 2025.

El volumen de intercambios de inmuebles residenciales creció en 29 de las 61 poblaciones de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida respecto a 2024, mientras que descendió en 21 y no registró variaciones en otros 11 municipios.

Llama especialmente la atención el caso de Anna, donde -según los datos del Ministerio- se contabilizó entre julio y septiembre la mayor cifra de operaciones inmobiliarias de la historia de la localidad en un trimestre: se vendieron 35 casas y pisos, seis veces más que el año anterior. Solo 2 eran viviendas de obra nueva y 33 de segunda mano. En todo 2024 se cerraron en Anna -un pueblo cada vez más turístico- 19 compraventas, 16 menos que solo en el verano de 2025.

Notables aumentos en Canals y Chella

La siguiente localidad con un mayor crecimiento del sector fue Canals, donde se formalizaron 45 operaciones inmobiliarias en el tercer trimestre, 19 más que en el mismo intervalo del año anterior. En Chella también hubo mayor movimiento de lo habitual, puesto que se vendieron 14 viviendas (ninguna de ellas de obra nueva), cifra que supone el máximo histórico nunca superado en este municipio desde 2004 y que triplica el registro del año pasado. El trimestre se cerró con incrementos del 36% en l'Olleria (9 transacciones más, hasta un total de 34) y del 50% en Aielo de Malferit o Navarrés (7 operaciones más para un total de 14). También crecieron las ventas un 36% en Albaida, un 23% en Moixent, o un 100% en Rotglà, donde se pasó de 5 a 10 compraventas con 5 viviendas de obra nueva comercializadas. También se compraron 6 inmuebles por estrenar en Benicolet y 1 en Barxeta, Bicorp, Bocairent, l'Olleria y Vallada.

En el reverso de la moneda, las operaciones inmobiliarias bajaron en verano en Atzeneta d'Albaida (-3), Beniatjar (-2), Benissoda (-3), Benissuera (-1), Bicorp (-1), Bolbaite (-1), Carrícola (-1), Cerdà (-3), Enguera (-.2), Estubeny (-1), el Genovés (-1), Llanera de Ranes (-1), Llutxent (-2), MIllares (-2), Novetlè (-3), la Pobla del Duc (-2), Otos (-1), el Palomar (-1), Quesa (-1) y Ràfol de Salem (-1). En una decena de pequeñas poblaciones de las tres comarcas no se contabilizó ni una sola compraventa en todo el tercer trimestre: Aielo de Rugat, Alfarrasí, Beniatjar, Bicorp, Carrícola, Estubeny, Guadassèquies, Montesa, Salem y Sempere.