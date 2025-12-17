Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La iglesia de Santa Maria de Ontinyent acoge una nueva representación del Cant de la Sibil·la

El tradicional canto religioso medieval, en el que participan decenas de miembros de asociaciones y entidades, tendrá lugar el próximo lunes, con acceso libre

Presentación del acto del Cant de la Sibil·la en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El próximo lunes 22 de diciembre, la Iglesia de Santa Maria de Ontinyent volverá a acoger la interpretación del Cant de Sibil·la, el tradicional canto religioso medieval que versa en torno al juicio final. La interpretación está organizada por el grupo de música antigua Menestrils y la Colla de Campaners, con el apoyo de la parroquia de Santa Maria y el patrocinio de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent.

La representación tendrá lugar a partir de las 20:30 horas del lunes 22 y se acompañará de la "Dansa de la Mort" a cargo del Grup de Danses de Ontinyent, contando como siempre con la dirección musical de Francesc Tortosa, que dirigirá al grupo Menestrils junto a músicos de la Agrupación Musical de Ontinyent, del Regall y la Colla, y con Cristina Mollà como organista. Las tres sibil·les serán Chelo Sanchis, Cecilia Blanquer y Eva Mateu, y la interpretación vocal de la Dansa de la Mort será a cargo del solista Miquel Calabuig junto al Nou Orfeó de Ontinyent y la coral polifónica Caixa Ontinyent. En cuanto a la dirección escenográfica y técnica, será responsabilidad de la Colla de Campaners de Ontinyent.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, tenía palabras de agradecimiento para todos ellos y ellas, así como para la Iglesia de Santa Maria y su párroco, y recordaba que “desde el año 2000 (cuando se hicieron dos representaciones) se han ido haciendo representaciones de manera ininterrumpida y creciendo también en participantes y asistentes. Es, por lo tanto, una cita ya tradicional en el calendario cultural ontinyentí del mes de diciembre, organizada con mucho cuidado y aprecio y que un año más animamos a disfrutar a todas y todos”, manifestaba.

