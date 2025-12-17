La iglesia de Santa Maria de Ontinyent acoge una nueva representación del Cant de la Sibil·la

El próximo lunes 22 de diciembre, la Iglesia de Santa Maria de Ontinyent volverá a acoger la interpretación del Cant de Sibil·la, el tradicional canto religioso medieval que versa en torno al juicio final. La interpretación está organizada por el grupo de música antigua Menestrils y la Colla de Campaners, con el apoyo de la parroquia de Santa Maria y el patrocinio de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent.

La representación tendrá lugar a partir de las 20:30 horas del lunes 22 y se acompañará de la "Dansa de la Mort" a cargo del Grup de Danses de Ontinyent, contando como siempre con la dirección musical de Francesc Tortosa, que dirigirá al grupo Menestrils junto a músicos de la Agrupación Musical de Ontinyent, del Regall y la Colla, y con Cristina Mollà como organista. Las tres sibil·les serán Chelo Sanchis, Cecilia Blanquer y Eva Mateu, y la interpretación vocal de la Dansa de la Mort será a cargo del solista Miquel Calabuig junto al Nou Orfeó de Ontinyent y la coral polifónica Caixa Ontinyent. En cuanto a la dirección escenográfica y técnica, será responsabilidad de la Colla de Campaners de Ontinyent.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, tenía palabras de agradecimiento para todos ellos y ellas, así como para la Iglesia de Santa Maria y su párroco, y recordaba que “desde el año 2000 (cuando se hicieron dos representaciones) se han ido haciendo representaciones de manera ininterrumpida y creciendo también en participantes y asistentes. Es, por lo tanto, una cita ya tradicional en el calendario cultural ontinyentí del mes de diciembre, organizada con mucho cuidado y aprecio y que un año más animamos a disfrutar a todas y todos”, manifestaba.