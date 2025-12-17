El Pacte Costera-Canal cierra 2025 con un incremento de usuarios de más del 150%

El Pacte per l'Ocupació Costera-Canal cierra el ejercicio 2025 con un balance muy positivo, consolidándose como una herramienta clave para la inserción laboral y el desarrollo económico en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés. A lo largo del año, el número de usuarios en búsqueda activa de empleo se ha incrementado en 159% respecto al periodo anterior, mientras que la cifra de personas en mejora de empleo ha crecido un 138 %, lo que evidencia el impacto creciente del programa en el territorio.

El tejido empresarial también ha reforzado notablemente su implicación durante 2025, con un aumento del 60% en el número de empresas inscritas en el portal. Se han gestionado cerca de 200 citas en el departamento de orientación laboral y se han canalizado 84 ofertas de empleo, reforzando así el programa como una herramienta eficaz de intermediación laboral.

En cuanto al perfil de las personas usuarias, las mujeres continúan siendo mayoritarias, con el 58 % del total. Por franjas de edad, destaca la elevada participación de menores de 30 años, suponen el 34%, mientras que los mayores de 45 años, el 30% lo que pone de manifiesto el carácter intergeneracional del servicio.

Desde el punto de vista territorial, Xàtiva lidera la participación, con el 22%, seguida de Canals 11%, l’Alcúdia de Crespins 6%. En total, 508 personas se han inscrito en ofertas laborales gestionadas por el programa, de las cuales el 58% proceden de ambas mancomunidades y el 42% de fuera de ellas, lo que confirma el atractivo supracomarcal del Pacte Costera-Canal.

Actividades de formación y dinamización

A lo largo de 2025, el Pacte también impulsó actividades complementarias destinadas a la formación y dinamización del territorio, como rutas turísticas, ferias agroturísticas como la Ecotrobada, Hackatones en institutos y diversos cursos especializados, entre ellos el curso de fitosanitarios, consolidando la vinculación del programa con el desarrollo económico y social de la comarca.

En la feria “Pactem Futur”, celebrada el 3 de diciembre, se realizaron unas 300 entrevistas con 100 participantes; el 41 % superó la entrevista y algunos consiguieron empleo inmediato, mientras que otros fueron incluidos en bolsas de trabajo para futuras vacantes.

El presidente del Pacte Costera-Canal, Jose Luis Gijón, ha señalado que «estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía y de las empresas en nuestro programa, y en 2026 seguiremos trabajando para ampliar las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y colectivos con más dificultades de acceso al empleo».