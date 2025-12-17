Precintan los accesos a una calle del casco histórico de Ontinyent tras la caída de cascotes

Son situaciones que se repiten en grandes municipios donde los cascos históricos están plagadas de viviendas vacías, sin uso ni mantenimiento. Así ha ocurrido en Ontinyent, donde el Ayuntamiento se ha visto obligado a precintar los accesos a la calle Cantalar de Sant Carles tras registrarse la caída de cascotes en la vía pública.

Los primeros avisos se han recibido sobre las dos de la madrugada. Dos patrullas de la Policía Local de Ontinyent han acudido hasta el lugar, comprobando que en la vía pública se había registrado caída de cascotes. Así, se ha acotado la zona con cinta policial y vallas, lo que ha ocasionado que esté prohibido el paso a vehículos y personas. A su vez, una comprobación posterior del padrón ha permitido confirmar que en la vivienda afectada -y la colindante- no vive nadie.

Los bomberos revisarán la estructura de la vivienda y los vecinos de casas cercanas han sido informados de lo sucedido.

Obrero fallecido en Ontinyent

Este tipo de casos obligan a extremar todas las precauciones. Cabe recordar que un obrero falleció -y otro resultó herido- tras registrarse un derrumbe del suelo mientras realizaban una obra en una casa de la calle Santa Lucía de Ontinyent en julio de este año. La ubicación de la citada vivienda es relativamente cercana a la del inmueble en el que esta madrugada se ha registrado la caída de cascotes.