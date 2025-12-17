El programa "Itinerarios de inclusión social" acompaña a 56 personas en Xàtiva

La Casa de Cultura de Xàtiva acogió el pasado miércoles el acto de clausura del programa Itinerarios de Inclusión Social SAITineraris, "una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva dentro del Programa Fondo Social Europeo Plus Comunitat Valenciana 2021-2027, orientada a mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral de personas con especiales dificultades", según explican desde el consistorio.

Las mismas fuentes municipales exponen que "el programa se dirige a personas usuarias de los servicios sociales municipales, preferentemente beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión, y durante la edición de 2025 ha contado con la participación de 56 personas derivadas desde el departamento de Bienestar Social según el criterio profesional del personal técnico de referencia".

Y añaden que "la intervención se ha basado en una atención integral y centrada en la persona, la familia o la unidad de convivencia, mediante una metodología participativa e interdisciplinar. A partir de una valoración inicial de las necesidades, se han desarrollado itinerarios personalizados con sesiones individuales y grupales que han permitido acompañar a las personas participantes en su proceso de inclusión".

A su vez, comentan que "a lo largo del año, el programa ha trabajado de manera coordinada con diferentes entidades y profesionales del municipio y de la comarca, aprovechando los recursos existentes para garantizar una atención más completa y eficiente. Entre las acciones desarrolladas destacan los talleres de alfabetización digital, empoderamiento para mujeres, nutrición, yoga, ciberseguridad e imagen personal; así como cursos de formación orientados a la mejora de la empleabilidad como el carné de manipulación de alimentos, carretillas elevadoras, limpieza profesional y atención y reposición en comercio. Además, las personas participantes han tomado parte en una actividad cultural con una ruta guiada por los museos de Xàtiva".

El acto de clausura ha servido para poner en valor el trabajo realizado, compartir la experiencia de las personas participantes y reconocer la importancia de este tipo de programas como herramienta clave para la cohesión social y la igualdad de oportunidades en el municipio.