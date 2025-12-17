Ramón Vidal: «Si a la Vall d’Albaida le va bien, a la Comunitat Valenciana también»

El alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, subrayó que la comarca de la Vall d’Albaida se encuentra «en un momento muy bueno», aunque matizó que siempre se puede tratar de mejorar. En este sentido, el edil resaltó la importancia de pensar en el futuro, sobre todo en un momento tan dinámico como el actual. «Debemos adaptarnos a un mundo tan cambiante como el actual y reflexionar qué queremos hacer y cuál es el futuro que queremos —afirmó—. Debemos prevenir el futuro para afrontar las crisis, que siempre hemos tenido y nos han golpeado, sobre todo en el sector textil».

Al respecto de esto, Vidal destacó que el futuro pasa por la digitalización y la formación de la ciudadanía. Además, instó a «reforzar el modelo industrial» y a apostar por las pymes y el comercio local, que «ofrecen un servicio fundamental».

Asimismo, el alcalde de l’Olleria insistió en la necesidad de que la Vall d’Albaida se convierta en un eje vertebrador de todas las comarcas valencianas del interior. «Si a la Vall d’Albaida le funciona bien su economía, a la Comunitat Valenciana también le irá bien», apuntó Vidal; además, reivindicó la necesidad de recibir ayudas por parte de la Administración para «hacer inversiones necesarias en infraestructuras».

Del mismo modo, señaló el turismo como otro pilar fundamental a nivel económico. Para ello, identificó la necesidad de atraer el turismo sostenible, que huya de las grandes masificaciones que se dan en las zonas costeras. «Tenemos que conseguir atraerlos más de un día. Que no vengan sólo a ver una cosa en concreto y que pernocten aquí», agregó.

Al respecto de esto, Vidal alertó acerca del riesgo que supone la despoblación para los municipios pequeños y abogó por la importancia de invertir en ellos para retener el talento joven. «Pido a la Administración que lance ayudas con dinero público para edificar vivienda y evitar que nuestros jóvenes tengan queirse a vivir a las grandes ciudades como Ontinyent, Gandia o València», dijo.

Por último, el alcalde de l’Olleria advirtió también de los problemas que supone la elevada burocracia en los procesos que exige la Administración Pública. «Es una barrera muy grande para muchas empresas y autónomos; en algunos casos, incluso más que la financiación. Tenemos que ofrecer una solución y reducir el papeleo», concluyó Vidal.