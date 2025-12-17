Sanvíctor: «Tenemos un problema de personal y podemos terminar por morir de éxito»

El presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida y alcalde de Alfarrasí, Ismael Sanvíctor, destacó durante su intervención que la comarca «está acostumbrada a reinventarse constantemente». Según el presidente de la Mancomunitat, «ningún sector está distribuido de forma equitativa en toda la comarca, sino que esta se cuenta con algunas zonas de industria textil, otras de vidrio o artesanal... Esto ha dado pie a que haya zonas que lo hayan pasado mejor o peor en diferentes momentos pero, indistintamente, todas ellas se han tenido que reinventar en más de una ocasión, porque el sector ha cambiado y les ha obligado a adaptarse», explicó.

En este sentido, Sanvíctor señaló la mejora de las infraestructuras como una necesidad de fondo común en toda la comarca. «Tenemos que dotar a las empresas de las infraestructuras necesarias para que se instalen aquí. Se está trabajando y avanzando en este sentido, pero algunas de ellas se han dimensionado de forma muy corta». En este punto, puso como ejemplo la construcción de una nueva línea de tren que, sin embargo, no estará electrificada. «No tenemos más máquinas que puedan circular por ahí y tampoco permite que se puedan cruzar los trenes, por lo que no tendremos la frecuencia que necesitamos», lamentó.

Paralelamente, Sanvíctor alertó acerca de la falta de personal para muchas de las empresas de la comarca: «Todas las empresas, independientemente del sector, tienen problemas para encontrar gente. Estamos muy preocupados».

Al respecto de esto, el presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida apuntó que el organismo comarcal está trabajando conjuntamente con Labora y las organizaciones empresariales para buscar una solución. «Si no somos capaces de resolver este problema, podemos morir de éxito; corremos el riesgo de tener inversores y empresas, pero no gente que trabaje en ellas», añadió.

Para ello, la Mancomunitat de la Vall d’Albaida trabaja en la creación de programas de formación para satisfacer las demandas que tienen las empresas. «Estamos trabajando en un línea de fomento de formación en artes gráficas, que es una necesidad común para la mayoría de las empresas de la zona; y otra enfocada al plástico que, ahora mismo, es el motor industrial de la zona», subrayó Sanvíctor.

Por último, el presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida recalcó la necesidad de revitalizar el tejido agrícola. Para ello, el organismo comarcal trabaja en el desarrollo de una red que «pueda rescatar del olvido la agricultura y convertirla en un suministro de kilómetro cero para la propia comarca», afirmó Sanvíctor, quien reconoció que el proyecto está «bastante avanzado».