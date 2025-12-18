«Es un año muy bueno en ventas, a lo mejor agotamos todos los décimos»

Es un día marcado en rojo cada año en el calendario de muchos ciudadanos. Quedan cinco jornadas para que se celebre el sorteo de la lotería de Navidad del ejercicio 2025 y algunos apuran la compra de los últimos décimos. La suerte, todavía, no está echada.

Y desde el sector de las administraciones de venta de boletos -aquellos que reparten la fortuna- confirman que está siendo un buen año en ventas: «Hemos crecido en ventas y Loterías del Estado no ha aumentado la emisión de las series. A partir de octubre nos vimos obligados a hablar con otras administraciones y hemos tenido que compartir series. Nosotros, por ejemplo, hemos contado con lotería de Madrid, Toledo y otras zonas... algunos compañeros nos han cedido décimos para poder servir a nuestros clientes», explicó ayer Gerardo Santamaría, responsable del punto de venta emplazado en el centro comercial Plaza Mayor de Xàtiva.

«Es un año muy bueno en ventas, esto es así. Y no lo digo por nosotros solamente, sino a nivel general. En mi caso, a lo mejor hasta agotamos existencias de aquí al día del sorteo», comentó ayer Santamaría tras ser consultado por Levante-EMV.

Los décimos «sorpresa»

Santamaría reside en Algemesí y el año pasado sufrió los embates de la dana. A nivel profesional, siguió atendiendo a sus clientes, pero fue un año difícil y -por ejemplo- no pudo comercializar los décimos «sorpresa» que sí había sacado en ejercicios anteriores: «Es como nuestra seña de identidad, pero el almacén en el que estaban los sobres fue arrasado por la catástrofe en 2024. Sí que vendimos décimos, pero fue una época de pensar en otras cosas. Este año hemos podido recuperarlos y lo cierto es que la gente los pide. Son diferentes y sirven para felicitar la Navidad, a papá, a mamá, la gente los quiere...».

El final del año pasado fue duro a nivel personal y Gerardo Santamaría lanzó un pronóstico que se acabó cumpliendo, ya que pidió repartir -al menos- un segundo premio. Su pálpito se hizo realidad. Este año se ha marcado un objetivo diferente: «En otros sorteos también dimos algún décimo del Gordo. Si pudiera pedir un deseo sería que alguna de las asociaciones con las que trabajamos diera un premio importante. Esto se traduciría en que se repartiría el dinero entre muchas familias de la zona. Es algo que me encantaría».

«El sorteo de Navidad llama a todo el mundo, incluso a la gente que no juega durante el año. Hace nada me ha llamado una mujer que quería el número de la empresa y no se aclaraba porque nunca lo había comprado. Atendemos a asociaciones de todo tipo: entidades sociales, peñas taurinas o de fútbol, etc».

Subir el precio del décimo

Una de las posibilidades que se ha barajado en los últimos tiempos es subir el precio del décimo, que se ha mantenido en los 20 euros actuales desde el año 2002. El vendedor presente en Xàtiva se mostró partidario de aumentarlo: «A lo mejor es un debate que se tendría que empezar a plantear. Subir el precio del décimo también conllevaría aumentar el montante de los premios. No nos engañemos, el nivel de vida ha crecido mucho. En nuestra zona, por ejemplo, con los 328.000 euros del premio sí te puedes comprar una casa o un buen piso sin problemas, pero el sorteo se celebra a nivel nacional y en las grandes ciudades no es tan fácil ya. Se corre el riesgo de que se deprecien los premios. Lo que no queremos es que el ganador no pierda ese poder adquisitivo que sí tenía hace años».

El goteo de compradores en la administración del centro comercial Plaza Mayor -como en el resto de puntos de venta- fue constante durante todo el día. Y crecerá: ya se sabe que nos gusta apurar hasta el último momento.