Aspromivise estrecha lazos con la primera plantilla del Joventut de Badalona

Ocurrió hace más de un mes, pero los usuarios y los trabajadores de la entidad social Aspromivise -radicada en Xàtiva- se llevaron un recuerdo que, quizás, nunca olvidarán tras compartir pista con algunos de los jugadores del Joventut de Badalona: "Fue como un reglao de Navidad. Compartir vivencias con personas que son referentes mundiales en el deporte posiblemente sea una de las cosas que presumirá durante muchos años", exponen desde la asociación setabense.

La cita tuvo lugar a finales de octubre. Aspromivisa lleva años viajar a Badalona: "Vamos a mostrar otra forma de hacer deporte, pero esta temporada tocaba vivirlo de una forma diferente". Todo el baloncesto base del Joventut y el primer equipo al completo jugaron al deporte de la Boccia con los usuarios de Aspromivise. Jugadores de la talla de Ricky Rubio, Guillem Vives, Ante Tomic, Michael Ruzic, Simon Birgander, Cameron Hunt y Adam Hanga -entre otros integrantes de la primera plantilla- el cuerpo técnico encabezado por Dani Miret participaron en la iniciativa.

"Para nosotros es un privilegio, pero también es la consecuencia del trabajo hecho durante muchos años. Realizar esta actividad vivencial a través de este deporte para personas con parálisis cerebral y con leyendas del baloncesto es una situación que muestra la importancia del deporte como herramienta educativa y hacerlo acompañado con jugadores que le dan mucha visibilidad es muy beneficioso. Los usuarios que viajaron cumplieron un sueño. Esta forma de practicar deporte es la que queremos transmitir a los más pequeños", exponen desde la entidad.

Marta Córdoba, monitora de Aspromivise, explicó que "los referentes deportivos tienen que estar también fuera de la pista, para de esta forma generar personas que vayan por la vida presumiendo de ser jugadores y jugadoras de cualquier deporte. Y en este caso hemos encontrado muy buenos. Con personas así trabajar la base es mucho más fácil, porque siempre tienes un lugar donde cogerte para continuar luchando por una sociedad más justa y diferente".

Los usuarios Jesus Sánchez, Natxo Pastor, Martin Barberá, Sara Ferrando, Alan Sarrión y Ramón Ferri compartieron pista con los jugadores del Joventut: "Un buen regalo de Navidad para nuestra entidad, que busca una mejor sociedad y de esta forma ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con diversidad funcional", apostillan desde Aspromivise.