El Ayuntamiento de Xàtiva finaliza las obras de mejora del CIPFP La Costera con una inversión de 1,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recepcionado las obras de reforma y mejora del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) La Costera, unos trabajos que ya se encuentran finalizados y en pleno uso por parte de la comunidad educativa. Esta actuación ha supuesto una inversión superior a los 1,3 millones de euros, financiada por el Ayuntamiento de Xàtiva a través del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana.

"Las obras han permitido una renovación integral de uno de los centros educativos más antiguos de la ciudad, mejorando de manera notable sus condiciones funcionales, de accesibilidad y de eficiencia energética. Entre las principales actuaciones realizadas destaca el cambio completo de la carpintería exterior metálica del edificio", exponen desde el consistorio.

Además, las mismas fuentes municipales también recuerdan que "se ha llevado a cabo la adecuación de diversos talleres y aulas, especialmente en la planta baja, con nuevos revestimientos y la sustitución de las instalaciones existentes, incluyendo mejoras en las instalaciones eléctricas. También se han renovado completamente los baños del centro, adaptándolos a la normativa vigente".

"Uno de los ejes fundamentales de la intervención ha sido la mejora de la accesibilidad. En este sentido, se ha actuado para garantizar itinerarios accesibles desde los accesos y patios hasta los espacios interiores del edificio. Se ha mejorado la rampa del acceso principal, se ha habilitado una entrada accesible por el acceso posterior, se han adaptado los accesos a aulas y talleres y se ha mejorado la accesibilidad en los baños de las plantas baja, primera y segunda", prosiguen.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha valorado "muy positivamente la finalización de esta actuación, que evidencia el éxito de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación a través del Plan Edificant, y que refuerza el compromiso municipal con la mejora de las infraestructuras educativas y con una formación profesional de calidad al servicio del alumnado y del tejido productivo de la ciudad".

La teniente de alcalde, Amor Amorós, ha declarado que «gracias a estas obras y a esta inversión tenemos un centro educativo más moderno, más eficiente y más accesible». Amorós ha insistido en que «desde la Concejalía de Educación, nuestro objetivo es tener las infraestructuras educativas en las mejores condiciones y, por tanto, estas obras, que ya son una realidad, hacen del Centro de Formación Profesional de la Costera un centro más amable y más acogedor. Continuaremos trabajando para que todas estas inversiones puedan llevarse a cabo, éstas y todas las que necesitan nuestros centros educativos».

Por su parte, el alcalde Roger Cerdà ha señalado que «el Pla Edificant ha permitido una intervención que llevaba muchísimo tiempo esperándose en el Centro de Formación Profesional de La Costera. Una intervención de más de 1,3 millones de euros, que ha mejorado la accesibilidad, que ha mejorado los baños y otras importantísimas deficiencias que este edificio venía arrastrando desde hace más de 20 años. Por tanto, se ha demostrado que el Pla Edificant es una herramienta útil para mejorar la calidad de los espacios educativos de nuestra ciudad». El primer edil ha afirmado que «seguiremos trabajando codo con codo con todas las instituciones para que el Pla Edificant facilite las intervenciones en otros centros educativos, en este caso en el Attilio Bruschetti, y también la construcción del nuevo Pla de la Mesquita, porque entendemos que la colaboración entre administraciones para favorecer las condiciones adecuadas de nuestros centros educativos debe ser una prioridad de este gobierno».