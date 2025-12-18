El Ayuntamiento de Xàtiva sustituye más de 300 luminarias antiguas para mejorar la seguridad vial y ciudadana

El Ayuntamiento de Xàtiva está ejecutando en la actualidad el contrato correspondiente a la IX fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas, "una actuación que pone el acento en la mejora de la iluminación en puntos estratégicos de la ciudad, y especialmente en sus principales accesos, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y ciudadana", exponen desde el consistorio.

Las mismas fuentes municipales añaden que "esta nueva fase del plan municipal, que cuenta con una inversión de cerca de 145.000 euros, se centra en la sustitución de más de 300 luminarias antiguas por nuevas unidades LED regulables de 80 y 120 W, así como en el desplazamiento de columnas de iluminación en distintos puntos. Aunque los trabajos también llegarán a polígonos industriales como Meses, La Mola, el polígono F y La Vila, la actuación se centra de manera destacada en la carretera del Genovés y en zonas como Corts Valencianes, 9 d’Octubre y Beata Inés".

«La mejora de la iluminación en los accesos a la ciudad, como la carretera del Genovés, era una actuación ampliamente demandada. Hablamos de vías con mucho tráfico, donde una buena visibilidad nocturna es clave para reducir riesgos y aumentar la sensación de seguridad», ha señalado el concejal de Servicios Públicos, Ignacio Reig.

A su vez, desde el Ayuntamiento de Xàtiva comentan quen "el nuevo sistema LED incorpora tecnología inteligente de regulación, que reduce la intensidad lumínica entre las dos y las seis de la madrugada y ofrece el 100 % de potencia en las franjas de mayor actividad, entre las siete de la tarde y las doce de la noche, así como a partir de las seis de la mañana. Esta mejora supone una mayor uniformidad lumínica y una visibilidad nocturna óptima, factores esenciales para la prevención de accidentes y para la seguridad de conductores y peatones".

"Además de los beneficios en seguridad, la renovación del alumbrado conlleva una reducción significativa del consumo energético y de los costes de mantenimiento, contribuyendo a los objetivos municipales de sostenibilidad, transición verde y reducción de emisiones", prosiguen.

"Con esta novena fase, el Ayuntamiento de Xàtiva consolida una estrategia continuada de modernización del alumbrado público, priorizando aquellos espacios donde la mejora de la iluminación era más necesaria y demandada por la ciudadanía, y avanzando hacia una ciudad más segura, eficiente y sostenible", apuntan desde el consistorio.

Una década de trabajo

El concejal de Servicios Públicos, Ignacio Reig, ha recordado "que Xàtiva lleva cerca de una década renovando progresivamente el alumbrado público con este sistema".

"De las 16.000 bombillas existentes en la ciudad, se ha sustituido aproximadamente el 80 %, lo que equivale a unas 12.000 luminarias, con una inversión total que supera los 2,4 millones de euros. El 20 % restante se ejecutará con la X fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas, con la que se espera completar el cambio efectivo de todos los puntos de luz de la ciudad", apostillan.