El Bádminton Xàtiva logra el bronce en el torneo TTR de Alfajarín

El Club Bádminton Xàtiva suma una nueva medalla, en este caso de bronce. La deportista setabense Irene Orquín se colgó la medalla tras quedar tercera en el dobles femenino del torneo TTR de Alfajarín (Zaragoza). El torneo, para las categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Senior, reunió a 88 deportistas de varias comunidades autónomas.

La deportista setabense compitió en la prueba de dobles femenino junto a su compañera Ariadna Fabra, del CB Drop València consiguiendo una meritoria tercera plaza tras una jornada intensa de partidos, que se inició de forma muy positiva con las valencianas imponiéndose a las dos primeras parejas del grupo en partidos muy disputados. Los dos encuentros posteriores fueron los decisivos para decidir el orden de las tres primeras clasificadas. En el primero de ellos se enfrentaron a las cabezas de serie número uno del torneo, Nerea Marco y Laia Mínguez, en un intenso cruce en el que se tuvo que llegar al tercer set para decidir el encuentro por un ajustado 20-22, 21-19 y 21-12, en el que Irene y Ariadna se imponían en el primer set y estaban muy cerca de cerrar el encuentro en el segundo, pero se llegó al tercero donde las rivales se mostraron más enteras para cerrar el partido a su favor tras más de una hora.

El siguiente cruce serviría para decidir la plata y el bronce. En esta ocasión, frente al dúo formado por María Casales y Amanda Dieste, y, nuevamente, se volvió a repetir la historia en un duro encuentro a tres sets, en el que las valencianas se imponían en el primer set y posteriormente las oponentes daban la vuelta al marcador para vencer por 13-21, 21-10 y 21-13.

La jugadora del CB Xàtiva también participó en la prueba de individuales, pero acusó el tiempo que lleva sin participar en la prueba de individuales y no pudo superar la fase de grupo. Desde el club setabense destacan que el torneo ha sido "muy positivo para la pareja formada por Irene y Ariadna, que están evolucionando en su juego de forma muy notable a lo largo de esta temporada 2025 y que se prevé continúen en este camino a lo largo de 2026 con el objetivo puesto en la clasificación en el Campeonato de España".

Deportistas del CB Xàtiva en la jornada benjamín en Xàtiva. / Javier Alcázar

Competición escolar en Xàtiva

Xàtiva acogió el pasado sábado la disputa de la primera jornada provincial de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría benjamín. La jornada se inició a las 9 horas en las instalaciones del Pabellón Municipal Francisco Ballester, donde se reunieron deportistas de los clubes y escuelas de València, Manises, Enguera y Xàtiva en una primera jornada muy interesante donde se pudieron ver a los futuros representantes del bádminton valenciano.

Los deportistas setabenses tuvieron una buena actuación, tanto Pablo Esplugues como Uriel Alcázar consiguieron una victoria en la prueba individual, ganando uno de los dos encuentros disputados. Y en la prueba de dobles consiguieron acumular dos victorias completando una primera jornada muy positiva en cuanto a resultados, pero sabiendo que aún tienen que seguir trabajando duro para seguir mejorando de cara a próximas citas.

Próximas competiciones

El próximo 20 de diciembre, los jugadores Feliu Terol y Ximo Torres se desplazarán hasta la Región de Murcia para participar en el Máster Territorial Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior que se disputa en las instalaciones del Pabellón Mireia Belmonte de la localidad de Las Torres de Cotillas. Los deportistas del Club Bádminton Xàtiva participarán en las pruebas de individual y dobles masculino de la categoría Sub-19. El evento reunirá a un total de 97 deportistas de varias comunidades autónomas.

Además, los deportistas del Club Bádminton Xàtiva Selenia Pla y Alexis Sañudo han sido convocados para participar en la Concentración de Tecnificación Invierno Parabádminton que tendrá lugar en la localidad de Toledo desde el jueves 18 al domingo 21 de diciembre de 2025. Durante cuatro días, los deportistas convocados trabajarán a las órdenes de los técnicos nacionales especializados en la modalidad de parabádminton, que estarán acompañados por Liew Nam Min, entrenador del equipo de parabádminton de Hong Kong China y Lee Chuen Chin, expreparadora física del equipo nacional de Malasia. Las jornadas constarán de dos sesiones de entrenamiento que se desarrollarán en las instalaciones del Polideportivo Rafael del Pino.