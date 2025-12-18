Así es la brecha de la tasa de basuras: de los 41 euros de Bellús a los 122 euros de Llanera

Lejos de ser una tarifa plana que se abona de manera homogénea en todos los municipios, la tasa correspondiente al transporte, tratamiento y eliminación de la basura que gira cada año el Consorcio de Residuos V5 (COR) repercute de forma muy distinta en los bolsillos de los contribuyentes en función del lugar en el que residen.

Los costes de la gestión se reparten entre las 93 localidades que integran la entidad tras una serie de cálculos en virtud de las estimaciones de residuos que generan y de las unidades fiscales de cada una de ellas. En los últimos años, el recibo se ha visto engrosado por la incorporación del impuesto estatal de depósito en vertedero y una cuota por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Los últimos datos oficiales publicados por el COR, correspondientes al presente ejercicio de 2025, reflejan diferencias en el coste del recibo anual que alcanzan los 81 euros entre poblaciones distintas, si se pone el foco exclusivamente en el ámbito geográfico de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Esta es la brecha que separa al municipio con la tasa más elevada de aquel que menos paga por el tratamiento de sus deshechos. El primero es Llanera de Ranes, donde la tarifa media ha tocado techo en este 2025 al situarse en 122,49 euros, tras experimentar un incremento del 23 % respecto a 2024. No hay otra localidad en las cinco comarcas englobadas en el Consorcio donde el precio de la basura sea tan alto. La población de la Costera registra indicadores de recogida selectiva por debajo de la media del organismo.

A 15,3 kilómetros de distancia en coche de Llanera, los vecinos de Bellús apenas han pagado este año 41,4 euros por el mismo servicio, 4,8 € más que en 2024. Este pueblo de 300 habitantes es también el que menos cantidad de residuos mezclados (que no se separan para reciclar) por habitante generó en 2024: 140,78 kilos por los 381 producidos por cada vecino en Llanera. Además, marca unos índices de recogida selectiva de envases, papel-cartón y vidrio superiores al promedio del territorio. Bellús se ha convertido en un ejemplo de separación y reciclaje de residuos y ha logrado una gran reducción de la basura que acaba en la planta de tratamiento tras la implantación de contenedores inteligentes con lectores de tarjetas individualizadas que permiten un control exhaustivo de lo que se arroja.

Subida media de 17 euros en 2025

De la última estadística publicada por el COR se extrae que el recibo ha subido una media de alrededor de 17 euros en este 2025, hasta colocarse en un promedio de unos 97 euros por municipio. En 29 de las 61 localidades de la demarcación ya ha superado los 100 euros y este año (a diferencia de otros) la tasa no ha bajado en ninguna de las tres comarcas, en buena medida por el impacto de los nuevos gravámenes. Como ha informado esta semana este diario, además, los últimos datos conocidos correspondientes a 2024 (año computado para el cálculo de la tasa) reflejan que el 70% de las poblaciones de la Costera, la Canal y la Vall registraron una evolución anual negativa en alguno de los indicadores contabilizados de la recogida selectiva. La cantidad de residuos mezclados generada por habitante aumentó en 27 localidades del territorio

El segundo pueblo de los adheridos al Consorcio con la tasa más baja es Sempere (el menos poblado de la provincia de Valencia), donde los vecinos pagan por el servicio 64,9 euros. Por lo alto de la tabla, en cambio, figuran municipios de mayor tamaño como Rotglà (120,65 euros), la Llosa de Ranes (119,81 euros), Canals (118,8 euros), l'Alcúdia de Crespins (118), Llocnou d'en Fenollet (115 €), Navarrés (113,76 €), Novetlè (112,5 €), Aielo de Malferit (112 €), Ontinyent (111 €), Xàtiva (110,9 €) o Moixent (110 €). El precio también supera la barrera de los 100 € en Guadasséquies (100,57 €), la Granja de la Costera (112 €), L'Olleria (103 €), Llutxent (109 €), Montaverner (107 €), Castelló de Rugat, Albaida (10187 €), Alfarrasí (111,67 €), Bicorp (113,8 €), Otos (100,7 €) y Quesa (110 €).

Uno de los mayores incrementos se ha registrado en l'Alcúdia de Crespins, donde la tasa ha subido en 23,62 euros tras contabilizar esta localidad en 2024 una tendencia negativa de todos los indicadores de reciclaje y un aumento de los residuos mezclados, según los datos del COR. El aumento también ha sido de más de 20 euros en Canals (21,89 €), Navarrés, Novetlè, Otos, Rotglà, Montaverner, la Llosa, Llanera, Guadasséquies, Estubeny o Anna. En Xàtiva ha subido en 16,6 euros en un año y en Ontinyentt, en 14,32 €.

Pagar por lo que realmente se genera

De cara a 2026, las estimaciones iniciales apuntan a otro incremento medio del 17% euros en el recibo del tratamiento a raíz de un notable incremento de los costes de la gestión. Sin embargo, cuando se aprobó provisionalmente la ordenanza, el presidente de la entidad, Elio Cabanes, advirtió de que el importe definitivo que se girará a los hogares y empresas no se calculará hasta el mes de abril, por lo que se exploran opciones para mitigar el impacto y que rebajar esa cifra. Con vistas a 2027, Cabanes se ha marcado como prioridad llevar a cabo un "cambio radical" en la ordenanza para que, de una vez por todas, el vecino que más recicle y mejor lo haga pague menos tasa.

Aunque teóricamente los municipios que obtienen mejores índices de reciclaje deberían notar un descenso en la tasa, muchos alcaldes se quejan porque no pueden saber exactamente la cantidad de residuos que se genera en sus pueblos al juntarse esa basura con la de otras localidades que están en la misma ruta de recogida.