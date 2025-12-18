Daniel Ferrero Silvage agradece la conmemoración en Ontinyent del centenario de su padre, el Maestro Ferrero

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciado el inicio de la conmemoración de la programación dedicada al compositor José María Ferrero Pastor. Desde el consistorio exponen que será "una programación abierta a toda la ciudadanía que se extenderá a lo largo de 2026", aunque no han dado muchos detalles sobre los actos. De hecho, han recordado que "esta misma semana se inicia esta conmemoración con dos hitos destacados: la aprobación en el pleno municipal de este jueves, 18 de diciembre de un dictamen para declarar oficialmente en 2026 como Año Mestre Ferrero, con motivo del centenario del nacimiento del músico; y la celebración el próximo domingo 21 de diciembre del 99 cumpleaños del nacimiento del Maestro".

Rodríguez comentaba que "con esta celebración, que abrirá una programación que culminará el 21 de diciembre de 2026, fecha el centenario exacto de su nacimiento, será, de alguna manera, el inicio de un año muy especial, el año del Maestro Ferrero, como reconocimiento a una figura fundamental de nuestra historia musical y cultural", ha señalado. Jorge Rodríguez recordaba la trayectoria vital y artística de José María Ferrero Pastor, nacido en Ontinyent el 21 de diciembre de 1926, destacando que "ya desde muy joven mostró una clara vocación musical, heredada de su padre. Formado con maestros como Miguel Asensi y el padre Vicente Pérez Jorge, con solo diez años componía su primer pasodoble, 'Ontinyent', una obra que evidenciaba tanto su talento precoz como el aprecio por la ciudad".

Jorge Rodríguez destacaba que "el extenso currículum en la trayectoria del autor de la conocida marcha mora Chimo, convertida en himno indiscutible de las fiestas de Moros y Cristianos y una de las piezas más interpretadas en el ámbito fiestero, son méritos que hacen que Ontinyent le tenga que rendir un homenaje a la altura de su figura, no puntual, sino a lo largo de todo un año, y con la implicación de toda la ciudad".

Para hacerlo posible, desde el Ayuntamiento recuerdan que "el 13 de julio de 2024 se constituyó la Comisión del Centenario, presidida por el alcalde e integrada por representantes de Caixa Ontinyent, la Federación de Sociedades Musicales, la UNDEF, el Conservatorio Josep Melchor Gomis, la Sociedad de Fiestas del Santísimo Cristo de la Agonía, la Asociación Cultural la Nostra Terra, las tres bandas de música de la ciudad (Unión Artística Musical, Agrupación Musical y Banda Sinfónica Todo por la Música) así como miembros de la familia del compositor".

La coordinación de la comisión recae en Rafael Soler, quien explicaba que" el trabajo desarrollado durante el último año y medio se ha estructurado en tres grandes ejes: la consolidación y preservación del patrimonio del Maestro Ferrero, una dimensión institucional y estratégica, y la proyección pública de su figura y su obra". A pesar de que todavía no se ha desvelado la programación, Soler ha avanzado que "el próximo 10 de enero tendrá lugar la presentación oficial de la imagen del Año Mestre Ferrero, momento a partir del cual se irán dando a conocer progresivamente las actividades previstas, que contarán con la participación de varias instituciones locales y autonómicas".

Por su parte, Daniel Ferrero Silvage, hijo del compositor, ha expresado "el agradecimiento de la familia por la creación de la comisión y por la voluntad de mantener viva la memoria del Maestro Ferrero más allá de su música". “Su obra es muy conocida, pero con el paso de las generaciones su imagen se va difuminando. Uno de los objetivos de este año es que la figura del maestro esté presente y que la gente joven sepa quién era”, ha afirmado. Daniel Ferrero también ha destacado la emoción personal que supondrá la conmemoración para la familia --especialmente para su madre, que el próximo año cumplirá 90 años-".