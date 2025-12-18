La diputación mejorará la seguridad vial en una treintena de carreteras

La Diputació de València mejorará la seguridad de las carreteras de la demarcación de l’Alcúdia de Crespins y Alzira, junto a la mejora de viales de otras demarcaciones, en una actuación conjunta que se ejecutará con una inversión que supera los 12,2 millones de euros y que se alargará durante varias anualidades, desde el próximo 2026 y hasta 2029.

La rehabilitación estructural de los firmes de estas carreteras permitirá incrementar la seguridad vial y mejorar la comodidad de circulación en estas vías, según remarcan desde el área de Carreteras de la corporación provincial que dirige la diputada Reme Mazzolari, que subrayan que se trata de vías con una importante intensidad de tráfico pesado.

En la demarcación de l’Alcúdia de Crespins, los trabajos se ejecutarán en la carretera CV-580 que une Anna con la CV425 por Dos Aguas, en un recorrido de 51,29 km, el mayor tramo en el que se actuará en las carreteras de las tres comarcas incluidas en el proyecto. También se adecuará la CV-584 de Enguera a Benali, con 18,3 km; y la CV-589, de Moixent a Navalón (por la CV590), en un tramo de 20,06 km. En Canals, se mejorará el firme de las carreteras de acceso a la localidad por el norte (CV-593), por el este (CV-597) y por el oeste (CV-598).

En la CV-608, que une Llutxent con Pinet, se adecuará un tramo de 5,69 km; también se mejorará el firme de la CV-611, entre la CV-610 y la CV-60 por Benigànim y por la Pobla del Duc; la CV-612 de Bellús a Benigànim; la CV-613 en el acceso a Benissuera y Sempere; la CV-614, de Castelló de Rugat a Salem; y la CV-615 de Albaida a Castelló de Rugat. Se rehabilitará el firme de la carretera de acceso a Otos (CV-616), el acceso norte a Beniatjar (CV-622), el acceso a Bufali (CV-639), el acceso a l’Olleria por el cementerio (CV-640) y por el oeste de la localidad de la Vall (CV-642), así como el acceso a Vallada por la CV-649. Los trabajos de mejora también llegarán a la CV-618 de Benigànim a Quatretonda; la CV-641 de Albaida a Aielo de Malferit, por l’Aljorf; la CV-651 de Moixent a Aielo; y la CV-652, de Moixent a Fontanars dels Alforins. La conexión de esta localidad con la CV-654, con el Pou Clar de Ontinyent y con la A-31 (por la CV-656) también serán objeto de mejora, así como la carretera CV-665 en Ontinyent y la CV-668, en el Camí de l’Ombria de la capital de la Vall d’Albaida. Las carreteras de acceso a Rugat y Aielo de Rugat también mejorarán el firme, igual que la CV-794 de Bocairent a Alcoi por la Serra Mariola, en un tramo de 11,67 km.

Por su parte, en la demarcación de Alzira, la rehabilitación del firme alcanzará a carreteras de conexión con Xàtiva, la Llosa de Ranes, la Granja de la Costera, el Genovés y Navarrés. En esta localidad de la Canal se centrará en la vía de conexión con la Pobla Llarga por Sumacàrcer (CV-560); en la Llosa se adecuará la CV-41; el acceso a la Granja, en la CV-566; la CV-575 de Manuel al Genovés; así como la CV-578 en el enlace entre la CV-575 y la CV-600 por la Torre d’en Lloris, pedanía de Xàtiva; y la carretera de Xàtiva a Simat de la Valldigna, en un tramo de 21,669 km.