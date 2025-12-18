Influencers locales de Ontinyent promocionarán el Mercado Municipal en la campaña "el Bon Mercat" de Navidad

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado en el Mercado Municipal la campaña navideña "el Bon Mercat": "Una nueva iniciativa destinada a dinamizar las compras durante las fiestas y a reforzar el papel del mercado como punto de referencia de las compras de proximidad", según apuntan desde el consistorio. La presentación ha tenido lugar en el mismo mercado en una comparecencia encabezada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, "con la presencia de un numeroso grupo de influencers locales que actuarán como padrinos y madrinas del mercado".

Jorge Rodríguez recordaba "algunas de las actuaciones impulsadas en los últimos años, como la mejora de la accesibilidad con las escaleras mecánicas, la puesta en marcha de Catamercat o la celebración de acontecimientos como el Mercado del Vino, acciones que han contribuido a dar vida al mercado y a atraer nuevos públicos". En este contexto, el alcalde explicaba que “la campaña se enmarca dentro de este esfuerzo global y aprovecha unas fechas tan señaladas como la Navidad, así como la capacidad de influencia y de prescripción de los nuestros influencers locales, para dar a conocer todo el que el mercado puede ofrecer a la ciudadanía". Rodríguez agradecía "la predisposición inmediata y la implicación desinteresada de las personas participantes en la campaña, así como el trabajo de la concejalía de Promoción Económica y de su personal técnico", e invitaba "a toda la ciudadanía a venir al mercado, a conocerlo, a disfrutarlo y a participar de la campaña”.

Por su parte, la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que el objetivo principal es “fomentar y promocionar el mercado, que la gente lo conozca, que venga a comprar productos de calidad, productos frescos, y al mismo tiempo dinamizar el comercio local”.

La regidora ponía en valor "las instalaciones del mercado y destacaba la importancia de mantener las tradiciones ligadas al comercio de proximidad, favoreciendo que la gente se quede en Ontinyent a comprar y que, al mismo tiempo, podamos atraer visitantes otros municipios”. En cuanto al contenido concreto de la campaña “el Bon Mercat”, Natàlia Enguix detallaba que esta "se centra tanto en la clientela habitual del mercado como en la participación activa de los padrinos y madrinas, personas conocidas de la ciudad que ya vienen a comprar al mercado y que son la mejor imagen que podemos dar de Ontinyent y de su comercio".

La campaña incluye el reparto directo de bolsas de compra reutilizables de la marca Rolser, con la imagen de Ontinyent Comercial, entre las personas que realicen compras superiores a 100 euros en el Mercado Municipal.Concretamente, las bolses se repartirán los sábados 20 y 27 de diciembre de 2025 y 3 de enero de 2026, hasta agotar existencias, a las diez primeras personas que acreditan cada uno de estos días compras por un importe superior a 100 euros mediante los correspondientes tickets o facturas.

"Los influencers locales participantes recibirán también una de estas bolsas y actuarán como padrinos y madrinas del Mercado Municipal, dando visibilidad a la iniciativa a través de sus redes sociales y compartiendo su experiencia de compra al mercado". Según Enguix, "son personas con capacidad de influencia real sobre las tendencias de consumo de nuestra ciudad y nos ayudarán a reforzar el mensaje de las ventajas de comprar al mercado y al comercio de proximidad". La youtuber Carmina Gramage, también intervenía en la rueda de prensa como portavoz del grupo de influencers participantes, para destacar que al mercado de Ontinyent "hay de todo" y haciendo un llamamiento a la ciudadanía "a acudir al mercado para hacer las compras para las comidas y las cenas de estas fechas".