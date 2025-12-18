La programación navideña de Agullent incluye el Campamento Real, la Cabalgata y más eventos para disfrutar

Agullent ofrece a lo largo del mes de diciembre y principios de enero su programación para celebrar Navidad. Desde el pasado sábado 6 de diciembre, el municipio ya ha acogido varias actividades como la exposición y entrega de premios del Concurso Infantil de Postales de Navidad, el Mercado Solidario de Navidad, la inauguración del Belén Parroquial, la charla de Georgina Mollà en la IES Josep Segrelles dentro del programa #Lletresicomboi, el teatro "El vampiro y la madre que va", el Concierto de Navidad de la Orquesta Subitus y las actividades navideñas del CPFPA de Agullent.

"Las próximas semanas, ya plenamente festivas, concentrarán una intensa actividad cultural y de ocio. El viernes 19, la Biblioteca de Agullent ha organizado una tarde de proyección de cortos para público infantil y joven-adulto dentro del programa estatal El Día más Corto, con sesiones a las 18.00 h y a las 19.00 h en el Auditorio Municipal. El domingo 21 tendrá lugar el Festival de Villancicos de la Catequesis, a las 18.00 h, en la Sala Multiusos", exponen desde el Ayuntamiento.

Y añaden que "la semana siguiente llegará cargada de propuestas. El lunes 22 se presentará el libro Penélope, de Mara Mollá, a las 18.30 h en la Biblioteca. El martes 23 se celebrará el Concierto de Navidad de la Banda Joven de la Agrupación Musical de Agullent, a las 20.00 h en el Auditorio Municipal. El miércoles 24, los Festeros de Sant Antoni y las Festeras de Agost de 2026 han organizado una tarde festiva con el Tardeo Nochebuena en la Font Jordana, que empezará a las 16.00 h. El viernes 26 llegará la compañía de circo-teatro La Troupe Malabó con el espectáculo Oníricus, a las 18.30 h en el Auditorio Municipal, con entrada libre hasta completar el aforo".

"Uno de los momentos más esperados de la Navidad en Agullent es la llegada del mensajero real Jacobo, que visitará el municipio el sábado 27 a la Ermita de San Vicente Ferrer a partir de las 12.00 h, acompañado por la banda de música y otras asociaciones locales. El fin de semana finalizará el domingo 28 con la tradicional Carrera de San Silvestre 2025, que empezará a las 18.00 h desde la Plaza Mayor. El lunes 29, los jóvenes de Agullent visitarán Expojove en València, y el viernes 2 de enero será el turno del cuento Las tres Reinas Magas, a cargo de Maria Grau, dirigido a la *menudalla, a las 18.00 h en el Auditorio Municipal", prosiguen las mismas fuentes.

Finalmente, la programación navideña concluirá con el Campamento Real, organizado por los Campaneros de Agullent, el domingo 4 de enero, que se podrá visitar a partir de las 18.30 h con entrada por la calle Santo Bertomeu; y con la Cabalgata Real el lunes 5 de enero, que empezará a las 18.00 h desde la Plaza España y finalizará en la Plaza Mayor con un espectáculo en directo.

Marisol Fernández, regidora de Fiestas, agradece “a todas las asociaciones e instituciones locales su implicación para ofrecer actividades durante las semanas de Navidad, consiguiendo entre todas una programación muy completa y diversa para toda la ciudadanía de Agullent y para las personas que nos visitan durante estas fechas festivas”. Así mismo, Fernández invita “a disfrutar de la Navidad y de nuestro pueblo”.