Vecinos de Bixquert convocan una nueva manifestación en Xàtiva

Bajo el lema «Bixquert no pide atención, pide gestión», un grupo de vecinos de esta zona de viviendas diseminadas de Xàtiva ha convocado para este viernes 19 de diciembre una nueva manifestación que partirá desde la Plaça de la Bassa y desembocará en la puerta del ayuntamiento.

Los convocantes aseguran que no quieren «parches» tras las medidas anunciadas por el consistorio y mantienen que no están dispuestos «a esperar más».

Los vecinos piden un «plan integral con presupuesto y plazos» para solventar las carencias de la zona, entre las que se señalan los caminos deteriorados, los fallos en el alumbrado, los robos y ocupaciones o la percepción de una «desigualdad fiscal». Los residentes mantienen que Bixquert no recibe una inversión proporcional a la riqueza que aporta a Xàtiva vía impuestos.

También apuntan a los «riesgos ambientales» y a una gestión de residuos que consideran «inadecuada», con "barrancos sucios con riesgo de incendio" y proliferación de jabalíes. Igualmente, afirman que el sistema actual «carece de planificación y presupuesto propio».