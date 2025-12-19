Ateval y Ontinyent impulsan dos jornadas sobre comunicación, diseño y estrategia dirigidas al sector textil

La Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat Valenciana (Ateval), en colaboración con el Ayuntamiento de Ontinyent, ha impulsado dos jornadas dirigidas al sector textil que han abordado, desde enfoques complementarios, cuestiones clave para las empresas del territorio vinculadas al diseño, la comunicación de producto y la estrategia empresarial. Las sesiones reunieron a profesionales del diseño, la arquitectura, la consultoría estratégica y empresas textiles, con el objetivo de generar espacios de análisis y diálogo en torno a los retos actuales del sector y a las herramientas necesarias para afrontarlos desde una perspectiva práctica y aplicada.

Rodríguez y Serna en las jornadas de Ateval y el ayuntamiento en Ontinyent. / Ateval

La primera de las jornadas, “Hilando encuentros a través del diseño", se celebró en el Museo del Textil de Ontinyent y centró el debate en el papel del tejido en la comunicación de producto, los espacios y los nuevos lenguajes del diseño vinculados al hábitat. La sesión fue inaugurada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, junto a Pepe Serna, presidente de Ateval, quienes pusieron en valor la importancia de generar espacios de encuentro que conecten el sector textil con el diseño, la arquitectura y otras disciplinas creativas, reforzando su papel dentro del tejido económico y productivo del territorio.

Durante la jornada, Adrián Salvador, diseñador y cofundador de Savage Estudio, compartió su experiencia en proyectos donde el material y los procesos artesanales condicionan el diseño desde su origen. En su intervención señaló que “entender el tejido desde el proceso permite diseñar productos más coherentes y alineados con su uso”, poniendo el foco en la relación entre materia, técnica y resultado final.

Asistentes a la jornada de Ateval sobre el textil, en Ontinyent. / Ateval

Por su parte, Ana Segovia y Luis Galabuig, fundadores de Odosdesign, abordaron la relación entre diseño, producto y marca desde una perspectiva estratégica, destacando la importancia de construir discursos claros y consistentes que ayuden a las empresas a comunicar mejor el valor de sus productos. “El diseño permite ordenar el mensaje y facilitar la conexión entre el producto y las personas”, explicaron.

La jornada se completó con la intervención de Macarena Gea, arquitecta y responsable de su propio estudio de arquitectura, quien centró su ponencia en el papel del textil en proyectos de interiorismo y arquitectura. Gea destacó que “el tejido aporta identidad y coherencia a los espacios”, subrayando su valor dentro del diseño de interiores contemporáneo.

Estrategia empresarial y adaptación al cambio

El miércoles 17 de diciembre se celebró el “Taller de Consultoría Estratégica", una jornada dirigida a empresas textiles del municipio y desarrollada junto a Tomás Guillén, consultor especializado en estrategia empresarial y transformación organizativa.

Asistentes a una de las jornadas de Ateval sobre el textil, en Ontinyent. / Ateval

Durante el taller se abordaron cuestiones como la necesidad de ganar agilidad estratégica, la orientación a la demanda, la revisión de los modelos de negocio, el impacto de la digitalización y la sostenibilidad, así como la evolución de las estructuras organizativas. Guillén destacó que “muchas empresas cuentan con un gran conocimiento técnico, pero necesitan ordenar su visión estratégica para responder mejor a los cambios del mercado”, trabajando con las empresas participantes sobre cómo alinear objetivos, organización y toma de decisiones. El enfoque práctico de la sesión permitió a las empresas trasladar los contenidos a su propia realidad, identificar retos compartidos y detectar oportunidades de mejora en sus procesos internos.

Una de las jornadas de Ateval en Ontinyent. / Ateval

Ambas jornadas se enmarcan en una línea de colaboración continuada entre Ateval y el Ayuntamiento de Ontinyent, orientada a ofrecer apoyo y acompañamiento a las empresas textiles del territorio mediante acciones que combinan diseño, conocimiento especializado y visión estratégica. Con este tipo de iniciativas, Ateval continúa impulsando encuentros que facilitan el intercambio de experiencias y el acceso a herramientas útiles para las empresas del sector, reforzando la conexión entre industria, profesionales y territorio.