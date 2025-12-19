Un Atzeneta necesitado recibe en casa al Villarreal C

La disputa del campeonato de liga de Tercera Federación se vio interrumpida casi en su totalidad el pasado fin de semana, a consecuencia de la alerta meteorológica decretada en parte de la Comunitat Valenciana. El Ontinyent 1931 no pudo jugar su partido ante el Castellonense, pero ambos clubes ya han fijado la fecha para la disputa del encuentro: miércoles 21 de enero de 2026. Por su parte, el Atzeneta tampoco pudo visitar a La Nucía y queda pendiente la fecha para recuperar la jornada.

Si nada lo impide, este fin de semana volverá a rodar el balón para los equipos de la Vall d’Albaida. El Atzeneta recibe el sábado, a partir de las 16:00 horas, al Villarreal C, en lo que será el segundo partido de Luis Navarro al frente del conjunto taronja. El encuentro estará dirigido por Gorka Paredes Tronchoni, asistido en las bandas por Juan Manuel Morillo Gregorio y Marcos González del Rey.

Los del Regit llegan al duelo con cierta urgencia, encontrándose muy cerca de los puestos de descenso, con tan solo dos puntos de margen. La última jornada supuso el estreno de Luis Navarro como técnico taronja y el equipo cayó en casa frente al Crevillente (0-1). El entrenador ha tenido más tiempo para trabajar sus ideas y recuperar a diferentes jugadores que en las últimas semanas han arrastrado dolencias físicas.

El filial groguet, en el primer tramo de la temporada, ha sido un equipo destacado, ocupando siempre puestos altos en la clasificación. En cambio, en las últimas semanas el minisubmarino no ha tenido una buena dinámica, sumando tres derrotas consecutivas ante Saguntino (3-2), Ontinyent 1931 (0-1) y Castellonense (3-2). El conjunto dirigido por David Cifuentes tiene un marcado perfil de filial, con jugadores jóvenes de gran talento.

Los dos últimos duelos en casa atzetenera se han saldado con empate (1-1). Hay que remontarse a la temporada 2022-2023 para encontrar un enfrentamiento en tierras valldalbaidenses en el que sí se decantó la balanza para uno de los equipos. El partido fue para el Atzeneta, que goleó por 6-1. Ambos conjuntos buscarán los tres puntos, y el Atzeneta lo hará con urgencia para alejarse del descenso.

La jornada del sábado la cerrará el Ontinyent 1931 con su visita al Hércules B. A partir de las 18:30 horas se medirán ambos equipos bajo la dirección de Óscar Agulló Moreno, asistido en las bandas por Sergio Cortés Soler y Pablo Ramón Cabrerizo. A pesar de no disputarse la última jornada, el Ontinyent 1931 llega en un gran momento de forma, con nueve partidos invicto desde la jornada 4. El último duelo lo ganó en casa del Atlético Saguntino (0-1). Los de Roberto Bas han encontrado el camino para sumar buenos resultados y uno de sus puntos fuertes es el aspecto defensivo, con tan solo 10 goles encajados, son el segundo equipo menos goleado de la liga.

Por su parte, el filial herculano está viviendo de la renta de puntos conseguidos en el tramo inicial de la temporada. Actualmente, es decimotercero clasificado, con 13 puntos, muy cerca del descenso. Los de Roberto Campillo arrastran siete jornadas consecutivas sin ganar. Para este duelo será baja por sanción Javi Valverde. Será la primera vez en la historia que se enfrenten ambos equipos. Los herculanos necesitan sumar de tres para alejarse de la zona roja, mientras que los blanc-i-negres buscarán cerrar el 2025 en puestos de playoff.